سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 07:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الاقتصاد المغربى: 13 مليون مواطن تحولوا إلى التعامل مع التكنولوجيا الرقمية

السبت، 08 يونيو 2019 06:20 م
وزير الاقتصاد المغربى: 13 مليون مواطن تحولوا إلى التعامل مع التكنولوجيا الرقمية حفيظ العلمى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمى
طنجة أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مولاى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى حفيظ العلمى أن المغرب خطا خطوات كبيرة على مستوى التطبيقات الرقمية، وأن هناك نحو 13 مليون مواطن مغربى تحولوا إلى التعامل مع التكنولوجيا الرقمية وهو ما أسهم فى إحداث تغيير وساهم فى خلق مجالات وفرص عمل جديدة.. منوها بأن المغرب يطمح إلى أن يصبح منصة فى هذا المجال نحو أفريقيا، حيث أن لديه مشروعات عديدة فى هذا المجال.

وأشار العلمى - فى كلمة له ، اليوم السبت، أمام مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع (سايفاى أفريقيا 2019) CYFY Africa 2019، الذى يعقد بمدينة طنجة المغربية - إلى أن هناك بعض المخاطر التى يجب مواجهتها من خلال التركيز على التجارة عبر الإنترنت، لافتا إلى أنه لا يمكن حاليا العيش بدون هذه التكنولوجيا.

وأوضح أن الاتفاقيات مع الدول تسمح للدول التى بها إمكانيات ضعيفة أن تتواءم مع العالم وتواكب التطورات، منوها إلى أن التجارة الإلكترونية تسمح بالتفاعل العالمى وأن الشباب لديهم المقدرة على المساهمة فى نمو هذا النوع من التجارة.

وقال العلمى "إن المغرب قرر مواكبة ذلك واستحدث وزارة الاقتصاد الرقمى للانفتاح على المستقبل ورؤية العالم بشكل أفضل، وهى مهمة لقارة أفريقيا.. معتبرا أن التقنيات الحديثة ساهمت فى وصل العالم بشكل أفضل، وكذلك تسهم الروبوتات وتسمح بالوصول إلى تقنية أعلى وترفع من الإمكانيات وتسهم فى تطور الصناعة".

وأضاف أن بلاده لديها القدرة على إنشاء نشاط يسهم فى صناعة أجزاء مهمة فى صناعة الطائرات، كما أن لديها القدرة على احتلال موقع مهم فى هذا القطاع خلال سنوات، وكذلك فى صناعة السيارات كما أن لدينا أكثر من ألفى مهندس يسهمون فى وضع أطر وتصاميم هذه الصناعة.

ولفت إلى أن الأفارقة يغادرون لدول غربية كل يوم، مشددا على أنه ينبغى مواكبة ما يحدث فى العالم لخدمة أفريقيا وكل العالم، معتبرا أن سلب الدول الأفريقية تلك الطاقة يؤثر على قدرتها على التطور.

وتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى مليار شخص، مقترحا أن يكون هناك تفاعلا مع دول أوروبا لفتح آفاق جديدة لتجاوز العقبات التى تواجه الدول الأفريقية.

 


وزير الاقتصاد المغربي

المغرب

أخبار المغرب

13 مليون مواطن

التكنولوجيا الرقمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة