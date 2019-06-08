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وزارة قطاع الأعمال تنظم غدا مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية حول إفريقيا

السبت، 08 يونيو 2019 02:44 م
وزارة قطاع الأعمال تنظم غدا مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية حول إفريقيا صادرات _ أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تنظم وزارة قطاع الأعمال العام، غدا الأحد، مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية لمناقشة خطة التحرك نحو إفريقيا بحضور قيادات الوزارت وعدد من رؤساء الشركات التابعة.

 

وقال مصدر بالوزارة، إن المؤتمر بمثابة تجهيز لخطة الوزارة، بالتنسيق مع عدد من الوزارات ورؤساء المجالس التصديرية لإطلاق خط ملاحى بين ميناء السخنة، وأحد موانئ قارة إفريقيا لزيادة الصادرات وعقد مؤتمر كبير الفترة المقبلة لهذا الغرض.

 

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال أفرع لشركات فى إفريقيا ومخازن لوجيستية يمكنها دعم الصادرات المصرية لإفريقيا ولا سيما إنها كانت غير نشطة الفترة الماضية.

 

 

 


قطاع الاعمال العام

المجالس التصديرية

افريقيا

الصادرات

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