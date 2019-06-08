سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الصرف: لم يتم رصد أى ازدحامات بالمصارف الزراعية خلال إجازة العيد

السبت، 08 يونيو 2019 01:34 م
هيئة الصرف: لم يتم رصد أى ازدحامات بالمصارف الزراعية خلال إجازة العيد المهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف، التابعة لوزارة الرى، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف قامت بالتواصل على مدار الساعة خلال أيام أجازة عيد الفطر مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة للتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين - مهندسين) ، فى إطار المتابعة الدورية للأعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنة.

وأضاف مدين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لم يتم رصد أية ازدحامات بالمصارف بأقاليم الصرف على مستوى الجمهورية واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التأكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الأماكن تحسبا لأى طارىء مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف بالتنسيق بين أجهزة الهيئة (أقاليم الصرف - الشئون الميكانيكية).

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل الأقاليم على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء الإجازات خلال فترة الأعياد.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى، قد كلفت جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع أقصى درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال اجازة عيد الفطر، لمواجهة أية مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الرى بالمحافظات.

 


رئيس هيئة الصرف

وزارة الرى

اجازة عيد الفطر

النقاط الساخنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة