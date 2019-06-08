هيئة الصرف: لم يتم رصد أى ازدحامات بالمصارف الزراعية خلال إجازة العيد

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف، التابعة لوزارة الرى، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف قامت بالتواصل على مدار الساعة خلال أيام أجازة عيد الفطر مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة للتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين - مهندسين) ، فى إطار المتابعة الدورية للأعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنة.

وأضاف مدين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لم يتم رصد أية ازدحامات بالمصارف بأقاليم الصرف على مستوى الجمهورية واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التأكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الأماكن تحسبا لأى طارىء مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف بالتنسيق بين أجهزة الهيئة (أقاليم الصرف - الشئون الميكانيكية).

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل الأقاليم على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء الإجازات خلال فترة الأعياد.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى، قد كلفت جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع أقصى درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال اجازة عيد الفطر، لمواجهة أية مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الرى بالمحافظات.