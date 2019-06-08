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نائب وزير خارجية كازاخستان: علاقاتنا مع مصر تاريخية عززتها زيارة السيسى

السبت، 08 يونيو 2019 08:12 م
نائب وزير خارجية كازاخستان: علاقاتنا مع مصر تاريخية عززتها زيارة السيسى نائب وزير خارجية كازاخستان
كازاخستان - محمد سعد

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وصف نائب وزير خارجية كازاخستان، رومان فاسيلينكو، متانة العلاقات الكازاخية المصرية بالتاريخية والحضارية التي تطورت بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كازاخستان، مشيراً إلى الانجازات التجارية والتعليمية والاقتصادية والسياحية بين البلدين.
 
وأضاف فاسيلينكو في تصريح خاص لـ"اليوم السابع” أن العلاقات التاريخية بين بلاده ومصر تعود إلى فترة حكم الظاهر بيرس ذو الأصول الكازاخية، موضحًا كيفية تولى هذا القائد الكازاخى أمر المسلمين انطلاقا من مصر، بعد اختطافه وسجنه ثم نقله إلى المنطقة العربية، مشيرًا إلى مساهمة هذا القائد بشكل كبير فى توطيد العلاقات العربية عامة والمصرية خاصة مع كازاخستان.
 
محمد سعد .
محمد سعد
ودلل نائب وزير خارجية كازاخستان على قوة تلك العلاقات بالإشارة إلى تواجد الطلاب الكازاخ الدارسين في جامعة الأزهر، والرحلات السياحية بين البلدين حيث يزور الكازاخ العديد من المناطق السياحية في مصر وأهمها الغردقة وشرم الشيخ خلال فترات العطلات.
 
وفي المجال الاقتصادى، أوضح المسؤول الكازاخي بأن بلاده تصدر القمح بشكل أساسي فيما تستورد الأدوية من مصر، مؤكدًا تزايد العلاقات التجارية يومًا بعد يوم.
 
محمد سعد
محمد سعد
 
وحول الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا الأحد ببلاده، قال فاسيلينكو: سيختار الشعب الكازاخي واحدًا من سبعة مرشحين لشغل أعلى منصب في البلاد، وسيتمكن المواطنون من التصويت في الانتخابات الرئاسية فى أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع، بما في ذلك 65 محطة في 50 دولة أجنبية، وسيبدأ توقيت الاقتراح في الأماكن المخصصة من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساءً، دون استراحات الغداء.
 
وسيقوم بالتصويت في مصر ودول العالم أكثر من 15 ألف شخص، يعيشون خارج كازاخستان، بحيث يمكن للمواطنين في الخارج التصويت في السفارات والقنصليات الكازاخستانية.

كازخستان

مصر

نائب وزير خارجية كازاخستان

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