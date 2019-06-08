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نائب عراقى يدعو إلى إرسال قوات أمنية لإنهاء حالة الفوضى فى محافظة ديالى

السبت، 08 يونيو 2019 09:53 ص
نائب عراقى يدعو إلى إرسال قوات أمنية لإنهاء حالة الفوضى فى محافظة ديالى القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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دعا النائب عن محافظة ديالى العراقية، رعد الدهلكى، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة بالعراق عادل عبد المهدى، إلى ضرورة إرسال قوات أمنية من بغداد إلى ديالى لإنهاء حالة الفوضى، محذرا من تداعيات خطيرة فى حال السكوت على ذلك.

وقال الدهلكى، فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - نحن "ندين فرض المليشيات والعصابات المسلحة سطوتها على القانون، إذ منعت تلك الجهات القادة الأمنيين من إجراء أية تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التى تسيطر عليها مما يدل على قوة هذه العصابات الخارجة عن القانون وضعف القرار الأمنى من قبل المسؤولين عنه فى الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "ضعف القرار الأمنى جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب أرواح المواطنين، الأمر الذى شجع تلك الجهات بالمضى فى أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين، وإن ما يجرى حاليا فى ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار وإعادة مسلسل التشريد والتهجير الذى اجتاح هذه المحافظة أعوام 2006 و2007".

وأكد الدهلكى، قيامهم بجمع توقيعات لدرج قضية الإنفلات الأمنى الذى تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الأخرى من العراق على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.

 


محافظة ديالى العراقية

البرلمان العراقى

القوات المسلحة العراقية

الجيش العراقى

مكافحة الارهاب

تنظيم داعش

القوات العراقية

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