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نائب رئيس اليمن يثمن إسهام دول التحالف العربى فى مواجهة مشروع إيران التخريبى

السبت، 08 يونيو 2019 09:31 م
نائب رئيس اليمن يثمن إسهام دول التحالف العربى فى مواجهة مشروع إيران التخريبى الفريق على محسن صالح
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب نائب الرئيس اليمنى، الفريق الركن على محسن صالح عن تقديره لإسهام دول التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للشرعية ولليمنيين فى مواجهة المشروع الإيرانى التخريبى.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء هذا فى اتصالين هاتفيين أجراهما الفريق محسن بكل من محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنينى، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحى صلاح، للاطلاع على التطورات الميدانية والتقدم الذى أحرزه الجيش اليمنى فى جبهة حرض شمال غرب اليمن.

 

وكانت وحدات من الجيش اليمني، تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة من التحالف العربى، فرضت سيطرتها على عشر قرى بين مديريتى   حرض وميدى، إضافة إلى استعادة مزارع النسيم التى تبلغ مساحتها نحو 10 كيلو متر، وتتخذها المليشيا ثكنة لعناصرها، بالإضافة الى مزارع الخضراء، والحاشدى والمروانى والخميسى وبنى عاتى.

 

ودعا نائب الرئيس اليمنى، الأهالى فى محافظة حجة للاصطفاف ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار المحافظة واستعادة مؤسساتها.

 


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