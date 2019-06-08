موسكو: نأمل فى رفض محكمة العدل الدولية للاتهامات الكاذبة بقضية أوكرانية ضدنا

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أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أملها فى رفض محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة "الاتهامات الكاذبة" من قبل كييف فى قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا تتعلق بالاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على التمييز العنصري.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان اليوم السبت - "إن الاستئناف أمام المحكمة الدولية ليس سوى محاولة أخرى من كييف لتحويل انتباه المجتمع الدولى عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتحميل روسيا المسئولية عن العواقب المأساوية للسياسة المغامرة للسلطات الأوكرانية بعد الانقلاب فى فبراير 2014".

يذكر أن محكمة العدل الدولية فى لاهاى تعقد جلسات استماع حول الدعوى المقدمة من قبل أوكرانيا بحق روسيا بشأن مخالفة الاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على التمييز العنصري.

وكان الجانب الروسى قد قدم، فى وقت سابق، اعتراضاته على نظر هذه الدعوى، واعتبرت موسكو أن الدعوى المقدمة من قبل أوكرانيا بحق روسيا ينبغى رفضها لأنها لا تستوفى شروط اختصاص محكمة العدل الدولية.