موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كين الأبطال، وافتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل، وقناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه كأعلى معدل فى تاريخها..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فى إطار جهود الدولة لدعم ملف كأس الأمم الإفريقية، وتحسين مستوى المواصلات فى القاهرة الكبرى والتقليل من الزحام، سيتم فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب بدءا من السبت الموافق 15 / 6 / 2019 خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بهذه المحطات بدون ركاب، التى شهدت إنهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات وذلك في محطات ( هارون ونادي الشمس وألف مسكن )

ومازال الثأر مستمرا.. مقتل 4 عناصر إرهابية داخل وكر "أبو عيطة" الإرهابى.. المتهمون متورطون فى الهجوم على كمين العريش.. خبراء أمنيون: جمع المعلومات والفحص يقود إلى البؤر الإرهابية.. وتعاون المواطنين يشكل فارقا

عمليات متواصلة لا تهدأ تجريها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاستهداف الإرهابيين المتورطين فى تنفيذ الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش صباح أول أيام عيد الفطر، استطاعت خلالها تحقيق نتائج إيجابية، حيث ضبطت أسلحة نارية، وذخائر وعبوات ناسفة بحوزة تلك العناصر، التى لقى عدد من أفرادها مصرعهم فى الاشتباكات التى جرت مع قوات الأمن.

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه كأعلى معدل فى تاريخها

أكد قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، تحقيق هيئة قناة السويس، العام المالي الحالي 2018/2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، في تاريخها، موضحًا أن قناة السويس تحول هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.

اللغة العربية تفتح شهية طلاب الثانوية العامة.. الطلاب يطمئنون أولياء الأمور: "الامتحان سهل".. ويتلقون إمدادات المياه والعصائر قبل امتحان الدين .. وارتباك بين طلاب أكتوبر بحثًا عن لجان الامتحانات

قبل دخولهم لجان امتحان التربية الدينية، خرج الطلاب ليطمئنوا أولياء الأمور على سهولة امتحان اللغة العربية، من على أبواب اللجان التى لم تسمح للطلاب بالمغادرة، تمهيدا لبدء الامتحان التالى.

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بدء ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى لموسم حج 1440هـ/2019م اعتباراً مِن غد الأحد حتى الخميس المقبل فى ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودى والتى تقتضى بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضى.

الشهادات الدولية عن اقتصاد مصر تفند أكاذيب فورين بوليسى.. البنك الدولى يؤكد استقرار الأوضاع المالية ويشيد ببرامج الحماية الاجتماعية.. وموديز ترفع التصنيف الائتمانى لـB2 .. ولاجارد: معدلات النمو الأعلى بالمنطقة

إشادات دولية بالاقتصاد المصرى، بشأن تحسن المالية العامة والعلاج التى تقوم عليه مصر حاليا للتعامل مع عجز الميزان التجارى، وعجز الموازنة العامة، وتنفيذ برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادى، والذى حاز ثقة وإشادة كبريات المؤسسات الدولية، سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد، وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية.

"دهب" فى المركز الأول.. تعرف على أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط

عرضت قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تقريرا جديدا يتضمن أفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب فى محافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أقدم شاب على ذبح والده بإحدى قرى مركز بنى سويف، بعدما رفض منحه مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، وتمكنت المباحث من ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة.

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

سجل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بعض المشاهد والوقائع، وكان من بين تلك الأحداث قيام طالبة بلجنة بمحافظة دمياط بتصوير أسئلة امتحان اللغة العربية بعد بدء اللجنة بنصف ساعة.

استبدادية أردوغان.. ارتفاع نسبة الانتحار فى تركيا بسبب الأوضاع الاقتصادية

استمرار للنهج الذى يسير عليه نظام أردوغان فى تركيا، في ظل سياسته الاستبدادية التى يتعامل بها مع شعبه ، والذى تسبب ذلك فى تحويل تركيا إلى حجيم كبير، من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المزري الذي أوقع شعبه فيه، بالإضافة إلى القمع والسجن الذي ينتظر كل من ينتقد سياسات الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، وهو ما جعل كثيرا من الأتراك يهربون من جحيم الديكتاتور إلى الموت.

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تدخلت الأمم المتحدة لتعيد القرد "طشطوش" الذى هرب من لبنان إلى إسرائيل، وعلى الرغم من أن البلدان لا يزالان فى حالة حرب، إلى صاحبته التى تقيم فى جنوب لبنان.

استطلاع لمعهد "إيفوب" الفرنسى يكشف ارتفاع نسبة خيانة النساء بشكل ملحوظ

أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد إيفوب "IFOP" الفرنسى على شريحة شملت 5000 آلاف سيدة أروبية منهن 1004 فرنسية، أن حالات الخيانة التى ترتكبها النساء فى تزايد، لكن تبقى أقل عددا من الخيانات التى يكون الرجال أبطالها، وجاءت الفرنسيات فى المرتبة الثانية خلف الألمانيات.

ملك الغابة على الأسفلت.. هروب 14 أسدا من محمية فى جنوب أفريقيا

فى موقف لا يتكرر كثيرا تمكن 14 أسدا من الهروب من إحدى المحميات الطبيعية فى جنوب أفريقيا، وهو ما دفع المسئولين إلى تحذير المواطنين من هذا الأمر.

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

بعد أشهر من الشائعات والتكهنات، أصبح فيس بوك جاهزًا الآن للكشف عن عملته المشفرة الجديدة، إذ كشفت مصادر أن الشبكة الاجتماعية تنوى الاعلان عن تفاصيل وأساسيات عملتها الرقمية بحلول 18 يونيو الجارى.

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

يواصل فيلم "كازابلانكا"، للنجم أمير كرارة، اكتساح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر السينمائى، بتحقيق 24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما خلال هذا العدد من الأيام.

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

انتهت مسابقة الدورى بالنسبة لتحديد الهابطين للدرجة الثانية، بعد إعلان هبوط النجوم والداخلية وبتروجت عقب نهاية مباريات الجولة 34، فيما ضمن المصرى البورسعيدى المركز الرابع ليعود للمنافسات الأفريقية فى الموسم المقبل، لكن سباق حسم القمة لا يزال ساخناً وسيظل ممتداً إلى ما بعد نهاية بطولة امم افريقيا 2019 التى ستقام فى مصر انتظاراً لأداء الأربعة مباريات المتبقية فى المسابقة.

صور.. حارس مرمى ريال مدريد يصل الغردقة للترويج للسياحة

وصل، كيلور نافاس، حارس مرمى، نادى ريال مدريد، اليوم لمدينة الغردقة، بصحبة رجل الأعمال، كامل ابو على، لقضاء اجازة ترفيهية برفقة أسرته.

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

"وراء كل رجل عظيم امرأة".. هكذا لسان حال تألق محمد صلاح نجم المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزى الذى يقدم مستويات رائعة مع "الريدز" على مدار الموسمين الأخيرين.