موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق امتحانات اللغة العربية

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة فى مختلف محافظات الجمهورية، تأدية امتحان مادة التربية الدينية، على أن ينتهى الامتحان فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

أرسلت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA " رسائل تحذيرية لــ 4 شركات تقوم بالترويج للسجائر الالكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعى دون تحذيرات صحية.

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت طلب عدد من سفارات واشنطن فى الخارج لرفع علم المثليين مع الأعلام الرسمية خلال ما يسمى بشهر الفخر الذى يحتفل به المثليون، بحسب ما أفادت مصادر من داخل الوزارة.

يزور غدا وزير الصناعات العسكرية البيلاروسى، الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك، وذلك على رأس وفد من عدد من الشركات البيلاروسية، يتباحث فيها الجانبان موضوعات التصنيع العسكرى، فى العديد من المجالات.

قالت مصادر مسئولة إن شقيقة إحدى الطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج قامت بتصوير أجزاء من امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء اللجنة بنحو 30 دقيقة.

أكد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بلجان مدرسة الشهيد مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الرسمية، بمدينة 6 أكتوبر، سهولة امتحان مادة اللغة العربية، الذى بدأ، فى التاسعة من صباح اليوم السبت.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من استهداف وكر للعناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم على كمين العريش فجر اليوم الأول لعيد الفطر، وأسفر استهداف الإرهابيين عن مقتل 4 منهم، وضبط أسلحة نارية، وحزام ناسف.

أكد قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، تحقيق هيئة قناة السويس، العام المالي الحالي 2018/2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، في تاريخها، موضحًا أن قناة السويس تحول هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، فى زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين.

تمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تتبع ورصد الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية 2019، ونشره على صفحات الغش، حيث يؤدى الطالب الامتحان فى إحدى لجان محافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق 8 يونيه 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات