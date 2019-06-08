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منظمة حقوقية تكشف انتهاكات الحوثى فى "حجور" باليمن

السبت، 08 يونيو 2019 02:28 م
منظمة حقوقية تكشف انتهاكات الحوثى فى "حجور" باليمن اليمن
إيمان حنا

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كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان فى العالم العربى عن ارتكاب الحوثيين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى منطقة حجور، بمحافظة حجة، شمالى غرب اليمن، خلال الشهور الماضية، من العام الجارى، والتى ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب. 

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم تحت عنوان (حجور: وحشية الانتهاكات) أن مسلحى جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات ضد أبناء قبائل حجور، خلال الربع الأول من العام الجارى، بينها حالات اعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت.

 

ورصد تقرير منظمة رايتس رادار، التى تتخذ من هولندا مقراً لها، 20560 انتهاكاً ارتكب بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والاخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت، تم توثيق الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات وكذلك من شهود عيان.

 

ويشتمل التقرير، الذى يتألف من 33 صفحة، على تفاصيل العديد من حالات الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل الوحشي والاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب الفضيعة التي وصلت بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، والحرمان من الحق في الحياة واجبار السكان على مغادرة قراهم وتهجيرهم قسرا، بالاضافة الى الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.

 

ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذى تصدره منظمة حقوقية عن منطقة حجور، والذي يكشف بعضا لما حدث من انتهاكات فضيعة في تلك المنطقة والتي لا تزال مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي جماعة الحوثي، المسيطرة عسكرياً عليها منذ نهاية مارس 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الاغاثية التابعة أو الشريكة مع الأمم المتحدة.

 

وطالبت المنظمة، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالعمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدرا والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب.


اليمن

الحوثيين

حجور

التحالف

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