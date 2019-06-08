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مقتل 17 حوثيا بينهم قيادات ميدانية فى غارات للتحالف بمحافظة حجة اليمنية

السبت، 08 يونيو 2019 07:33 م
مقتل 17 حوثيا بينهم قيادات ميدانية فى غارات للتحالف بمحافظة حجة اليمنية جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

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كشفت مصادر يمنية محلية عن مقتل 17 من ميليشيا الحوثى، بينهم قيادات ميدانية، فى غارات لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، استهدفت اجتماعا سريا لهم قرب مدينة عبس بمحافظة حجة.

وكانت مقاتلات التحالف قد قصفت - فى وقت سابق اليوم - مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية فى المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية - التى أوردت النبأ مساء اليوم السبت - عن المصادر قولها إن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل نحو 17 مسلحا حوثياً بينهم قيادات ميدانية من بينهم محمد حسين مقبول، والمشرف الميدانى أبو أحمد الغيل، والقيادى القاضى عادل القاسمي، مشيرة إلى أن غالبية قتلى الضربة الجوية من قيادات وميليشيا الحوثى ينحدرون من مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة.

وقد حررت قوات الجيش اليمنى فى وقت سابق اليوم مناطق جديدة فى محافظة حجة شمالى غرب البلاد.

 


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أخبار اليمن

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