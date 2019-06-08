مقتل 15 شخصا فى هجوم لحركة "طالبان" بولاية غور الأفغانية

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أعلن العضو بمجلس محافظة ولاية "غور" الأفغانية حميد الله مؤيد، اليوم السبت، مصرع 15 شخصا على الأقل فى هجوم شنته حركة "طالبان" الإرهابية على عناصر تابعين لـ"قوات الانتفاضة الشعبية" ومدنيين.

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية، أن مجموعة من عناصر "طالبان" استهدفوا نقاط أمنية فى قرية تقع فى مديرية "دولتيار" بالولاية، مساء أمس الجمعة، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، فضلا عن إصابة 3 مدنيين.

وقال المتحدث باسم ولاية "غور" عبدالحق الخطى، إنه لم يتلق حتى الآن معلومات كافية عن الهجوم، مشيرا إلى أنه تم إرسال قوات حكومية إلى موقع الحادثة، ويذكر أن الهجوم يأتى فى أعقاب مقتل القائد البازر فى الجيش الأفغانى فواد أندرابى فى عملية أمنية الأسبوع الماضى للتأكد من الحالة الأمنية بـ"دولتيار".