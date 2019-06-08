مقتل مدنى وإصابة 4 آخرين فى اعتداء إرهابى بالصواريخ على ريف حماة الشمالى

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قُتِل مدنى وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر اعتداء مجموعات إرهابية بعدد من الصواريخ على بلدة شيزر بريف حماة الشمالى الغربي، فى خرق جديد من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد فى إدلب.

وأفاد مصدر فى قيادة شرطة حماة - وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدتى اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالى المتاخم لريف إدلب، اعتدت بعدد من الصواريخ على منازل المواطنين فى بلدة شيزر شمال غرب مدينة محردة بالريف الشمالى، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 3 آخرين وحدوث دمار بمنازل الأهالى وممتلكاتهم.

وأوضحت "سانا" أن وحدات الجيش ردت على الاعتداء الإرهابى برمايات مركزة بسلاح المدفعية على مواقع الإرهابيين فى بلدتى اللطامنة وكفر زيتا؛ ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات فى صفوفهم.

وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالى وإدلب الجنوبي، خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة فى مدينة حماة وريفها كان آخرها مساء أمس، إذ اعتدى الإرهابيون بعدة صواريخ على الأحياء السكنية بمدينة حماة؛ ما أدى إلى إصابات بين الأهالى ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم والممتلكات العامة.