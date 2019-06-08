مصرى يحصل على 110 آلاف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلن مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجاحه فى مساعدة المواطن "م .ج .ع " الذى يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات فى حصوله على مستحقاته البالغة 24 ألفا و731 ريالا سعوديا، بقيمة تجاوز110 آلاف جنيه مصرى.

وقد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "م .ج .ع " الذى يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات، حيث لم يحصل علي مستحقاته المالية عن أربعة أشهر الأخيرة لانتهاء الإقامة النظامية الخاصة به ومن ثم غلق الحساب البنكي، ولا يستطيع صرف مستحقاته البالغة 24 ألفا و731 ريالا سعوديا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالتواصل مع المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد أنه قام على الفور بمقابلة "غ .ح " مدير الشئون المالية بالشركة للمطالبة بمستحقات المهندس، مشيرا إلي تم إيداع هذه المستحقات بالبنك وفقا لنظام حماية الأجور بالمملكة.

وعلي مدي 3 أسابيع تم التواصل المستمر مع البنك ومسئول الشركة حتى تم إعادة المبلغ بحالة بنكية باسم أحد أصدقاء المواطن الذي قام بسحب المبلغ وتسلمه المواطن "م .ج .ع ".

وقد الشكر على سرعة الاستجابة من قبل مكتب التمثيل العمالى واستلام المبلغ بقيمة تتجاوز110 آلاف جنيه مصرى.