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مصرع شخص صدمه قطار فى أسيوط

السبت، 08 يونيو 2019 05:04 م
مصرع شخص صدمه قطار فى أسيوط جثه - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار قادمًا من القاهرة إلى أسوان وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام.

كان العميد حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب بعد أن صدمه قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى أسوان بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط وبالإنتقال والإسعاف تبين أن الجثة لشاب غير معلوم الاسم والهوية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


اسيوط

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