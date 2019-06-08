مصرع ربة منزل وإصابة طفلتيها أثناء عبور قضبان السكة الحديد بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب طفلتيها بقطع باليد والكف، بعد أن صدمهن قطار طنطا - المحلة، أثناء عبورهن لشريط السكة الحديد داخل محطة قطارات محلة روح مركز طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا، بمصرع ربة منزل تدعى "شيماء.ا"، مقيمة ثان المحلة، أسفل عجلات قطار المحلة – طنطا، وإصابة طفلتيها ببتر بالكف واليد، أثناء قيام المتوفية بعبور قضبان السكة الحديد داخل محطة محلة روح، لاستقلال قطار السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.