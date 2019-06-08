سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة طفلتيها أثناء عبور قضبان السكة الحديد بالغربية

السبت، 08 يونيو 2019 11:34 ص
مصرع ربة منزل وإصابة طفلتيها أثناء عبور قضبان السكة الحديد بالغربية جثه - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب طفلتيها بقطع باليد والكف، بعد أن صدمهن قطار طنطا - المحلة، أثناء عبورهن لشريط السكة الحديد داخل محطة قطارات محلة روح مركز طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا، بمصرع ربة منزل تدعى "شيماء.ا"، مقيمة ثان المحلة، أسفل عجلات قطار المحلة – طنطا، وإصابة طفلتيها ببتر بالكف واليد، أثناء قيام المتوفية بعبور قضبان السكة الحديد داخل محطة محلة روح، لاستقلال قطار السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


حادث قطار

اخبار محافظه الغربيه

امن الغربيه

طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة