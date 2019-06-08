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مستشار بوتين: إبرام 650 اتفاقا خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى

السبت، 08 يونيو 2019 04:59 م
مستشار بوتين: إبرام 650 اتفاقا خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى بوتين خلال فعاليات المنتدى
موسكو /أ ش أ/

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أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، أن 650 اتفاقية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات روبل أُبرِمَت فى منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى، الذى اختتم أعماله اليوم السبت.

 

وقال كوبياكوف، خلال المؤتمر الصحفي الختامى للمنتدى، الذي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "لقد حطمنا الرقم القياسي من حيث حجم الاتفاقات المُوقع عليها خلال المنتدى، حيث بلغ عدد الاتفاقات المبرمة 650 اتفاقا بقيمة إجمالية 3 تريليونات و100 مليار روبل (حوالي 46 مليار دولار)".

 

وأضاف كوبياكوف -الذي تولى أيضا مهام نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى-: "جمع منتدى هذا العام أكثر من 19 ألف مشارك وضيف من 145 دولة، وشاركت 1300 شركة أجنبية وأكثر من 2500 شركة روسية في فعالياته".

 

وأشار إلى أن أكبر وفد كان الوفد الصينى الذى ضم 1072 عضوا، بينما حل الوفد الأمريكي ثانيا بأعضائه الـ520.

 

وأوضح أن عدد الصحفيين المعتمدين لتغطية فعاليات المنتدى بلغ 4814 إعلاميا من مختلف أنحاء العالم، وأن عدد شركاء المنتدى ارتفع إلى 148 شركة ومؤسسة، لافتا إلى أن شركة "فيسبوك" نشرت للمرة الأولى دعايتها في منتدى بطرسبورج.

 

وكانت فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى انطلقت أول أمس الخميس ولمدة 3 أيام، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع الطاقة.

 


بوتين

سان بطرسبرج

منتدى سان بطرسبرج

روسيا

المنتدى الاقتصادى

فلاديمير بوتين

اتفاقات دولية

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