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مديرية الطب البيطرى تحرر 4 محاضر بعد ضبط لحوم فاسدة بالدقهلية

السبت، 08 يونيو 2019 06:50 م
مديرية الطب البيطرى تحرر 4 محاضر بعد ضبط لحوم فاسدة بالدقهلية لحوم فاسدة - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم السيد المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، عن قيام المديرية بحملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين بدءا من يوم السبت الماضى وحتى أمس الجمعة على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال عيد الفطر المبارك، على مطاعم ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها؛ حرصا على سلامة المواطنين، وبهدف التأكد من توفير لحوم صحية خالية من أى مسببات مرضية.

وأضاف المنجى، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن ضبط 378 كيلو جرام لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 4 محاضر بالمضبوطات، وأوصت اللجنة البيطرية بإعدامها بعد صدور قرار النيابة العامة بشأنها.


لحوم فاسدة

الدقهلية

الطب البيطري

حملة تفتيشية

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