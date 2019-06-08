مخالفات بالجملة لمخابز الأقصر فى حملة رقابية خلال العيد.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال قسم الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات على المخابز وذلك تحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز بلدى قام بالتصرف في كميه دقيق مدعم قدرها 197 جوال دقيق مدعم زنه 50 كيلوجراما، بما يعادل عشره أطنان دقيق مدعم، وكذلك ضبط آخر تصرف فى 4 جوالات دقيق مدعم زنه 50 كيلوجراما، ومخبز تصرف فى 3 جوالات دقيق مدعم زنه 50 كيلوجراما، ومخبز تصرف فى عدد 2 جوال دقيق مدعم زنه 50 كيلوجراما، ومخبز قام بتجميع 2 جوال دقيق مدعم زنه 50 كيلوجراما من زوائد البيع بعد الانتظار معه حتى نهاية البيع.

وجاءت الحملات وضبط المخالفات فى وجود محمد عبدالرحيم مفتش الرقابة التموينية، وتم ضبط مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 مخالفة غلق وحصر المبيعات، و3 مخالفات توقف عن الإنتاج، ومخالفة عدم الالتزام بالإشتراطات الصحيه بالمخبز، وكذلك مخبز قام بإثبات مبيعات وهمية على ماكينة الصرف قبل التشغيل بكميه قدرها 3500 رغيف بلدى.

وخرجت الحملات برئاسة عبد الرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية، وعضوية السيد رفاعى أحمد، والسيد محمد عبدالرحيم مفتشى الرقابة التموينية، وذلك بتكليف من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على المخابز البلدية بناحية المريس والضبعية والبعيرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاه المخالفين.