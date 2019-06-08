محافظ شمال سيناء: انتظام امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى أو إخطارات

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء،أن امتحانات الثانوية العامة في مختلف لجان الامتحانات علي مستوي المحافظة في يومها الأول منتظمة،ولم يتحدث أى مشاكل أو شكاوى بعدما تم التنسيق بيم جميع المديريات المعنية، لخروج الامتحانات بالمظهر الذى يليق بشمال سيناء.

وتفقد المحافظ غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة،مؤكدا إنه لم يتلقى أى إخطارات أو شكاوى من الطلاب أوأولياء الأمور،وأن الأمور مستقرة ولا يوجد بها ما يعكر صفو سير الامتحانات،وأنه لا يوجد حالات غش.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ أن عدد المتقدمين للامتحانات يبلغ 3113 طالبا وطالبة "3112 بصري وطالب وحيد كفيف" من بينهم 916 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و 1798 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم و399 طالب وطالبة والشعبة العلمية رياضيات، موزعين علي عدد 11 لجنة من بينها 5 لجان بمركز العريش، 4 لجان بمركز بئر العبد، لجنتين بالشيخ زويد" لجنة تضم طلبة مدارس الشيخ زويد ولجنة تضم طلبة مدارس رفح".

فيما رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء ،غياب 39 طالب عن امتحان مادة اللغة العربية،فى لجان شمال سيناء وهم من المقيدين منازل.

كما تفقد الدكتور طارق شوكة،مدير مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس العريش ،للوقوف على مدى جاهزية فرق الإسعاف الطبية، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي الشامل للامتحانات ، واطمئن على عدم وجود أى معوقات.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة،إن خطة التأمين الطبي تتضمن توفير سيارة إسعاف مجهزة، تم توزيعها على أماكن لجان الامتحانانات بكافة مدارس المحافظة علاوةً على استمراررفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة وانعقاد غرفة الازمات والطوارئ علي مدار الساعة بديوان عام المديرية طوال أيام الامتحانات .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.