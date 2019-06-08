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محافظ المنيا يحقق فى واقعة تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بـ 4 لجان

السبت، 08 يونيو 2019 03:36 م
محافظ المنيا يحقق فى واقعة تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بـ 4 لجان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات

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كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية في واقعة تأخر توزيع أوراق أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة على الطلاب بعد بدء الوقت الرسمى،وذلك في 4 لجان للامتحانات، فيما شهدت باقي لجان المحافظة انتظاما في التوزيع ولم يتم رصد أية شكاوى.
 
وشدد المحافظ،على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات ، للحيلولة دون وقوع مثل هذه المواقف مرة أخرى، مؤكدا على أنه لا تهاون في أية أوجه قصور أوإهمال يتسبب في عدم خروج الامتحانات بالشكل اللائق.
 
كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، باطلاعه على مدار الساعة بأية مستجدات قد تطرأ لسرعة تلافي وحل المشكلات.
 
وكان المحافظ قد تفقد صباح اليوم عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث تابع انتظام سير الامتحانات ، في يومها الاول للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.
 
من جانبه أوضح وكيل الوزارة أنه تم اعطاء الطلاب باللجان الأربعة وقت اضافي لمدة تتراوح من 5-15 دقيقة لضمان عدم تعطل مصلحة الطلاب واداء الامتحان كاملا.

انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019،  حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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