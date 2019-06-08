محافظ القليوبية: لجان امتحانات الثانوية العامة فتحت فى مواعيدها دون تأخير

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فتح اللجان والاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، معلنا فتح جميع اللجان في أوقاتها دون تأخير.

وشدد المحافظ، على الإستعدادات النهائية لمسئولى التربية والتعليم لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن أبرز التجهيزات تمثلت فى تجهيز جميع لجان الامتحانات من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة، وتوفير مناخ هادئ للطلاب لأداء الامتحانات،بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والطالبات،لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر وتحقيق أعلى الدرجات العلمية من خلال الإجابة النموذجية لكافة الأسئلة على الوجه الأكمل.

وأشار المحافظ،إلى أنه بجانب هذه التجهيزات اللوجستية للجان الامتحانات، تم متابعة عمليات نقل الصناديق الخاصة باسئلة الامتحانات، حيث تم التأكيد من قبل مسئولى التربية والتعليم بالقليوبية على وصولها إلى مراكز التوزيع، وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل، موضحاً أنه بالتوازى تم الإطمئنان أيضاً على تجهيز كافة إستراحات القائمين على أعمال المراقبة لإمتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخلياً أو خارجياً للعمل بالمحافظة،مع إمداد هذه الإستراحات بالآسرة والمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه، وكذا أجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى إنتهاء فترة الإمتحانات بالشكل المطلوب.

وأكد المحافظ،على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن و الصحة و التموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة ،وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، و الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان، وكذلك التنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أي أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل أخر في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبه صرح طه عجلان،وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بأنه سيقوم بأداء إمتحانات الثانوية العامة عدد 42 ألف و642 طالبا وطالبة بعدد 89 لجنة علي مستوي المحافظة،مؤكداً على قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل اوراق الاسئلة والاجوبة ، وأيضاً مديرية الصحة لتوفير طبيب أوزائرة صحية بكل لجنة ، وكذلك هيئة الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف إستعداداً لأى طوارئ،بالإضافة إلى مديرية التموين لتوفير الخبزوأسطوانات البوتاجاز للمعلمين المنتدبين للمراقبة على الإمتحانات ، فضلاً عن ش222الحماية المدنية لتأمين اللجان والكنترولات اوراق الاسئلة والاجوبة ضد أى حرائق مفاجئة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.