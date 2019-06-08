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محافظ القاهرة: تأمين لجان الثانوية العامة وتوفير الخدمات الصحية بمحيط المدارس

السبت، 08 يونيو 2019 12:15 م
محافظ القاهرة: تأمين لجان الثانوية العامة وتوفير الخدمات الصحية بمحيط المدارس امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، التى انطلقت فى أول أيامها اليوم بمادتى اللغة العربية والدين، مشدداً على ضرورة العناية القصوى بالمدارس واللجان المقرر عقد الامتحانات بها والبالغ عددها 282 لجنة تستقبل 98,790 ألف طالب وطالبة من أبناء القاهرة، وتوفير كافة سبل الراحة بها لخلق المناخ الملائم للطلاب، وتزويد اللجان بالمراوح والإنارة اللازمة والمياه المبردة، مع التأكيد على نظافة المدارس من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوفير كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق وخلافه بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، ووجه مسئولى إدارة المرور بتطبيق خطة الانتشار حول المدارس واللجان ، وتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية اليها تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية او إزعاج ناتج عن ضوضاء آلات تنبيه السيارات .
 
وأكد المحافظ بأنه تم التنسيق ما بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين اللجان بالكامل والكنترولات وغرفة العمليات بمديرية التعليم والمطبعة ، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة النواب ورؤساء الأحياء على مدار اليوم ، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة مزودة بكافة الإسعافات الأولية لمواجهة أي طارئ، مع توفير سيارة إسعاف على الأقل بكل منطقة تعليمية وكذلك جميع أنواع الأدوية اللازمة للحالات الطارئة والمزمنة، وتحديد أقرب مستشفى له في حالة الاحتياج إليها .
 
 ووجه المحافظ بضرورة توفير مولد كهربائى ( جنيراتور ) بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع إيقاف أية أعمال حفر او صيانة تتم لشبكات الكهرباء بالأحياء طوال فترة أداء الامتحانات ، ونشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقر اللجان .

 


القاهرة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

محافظ القاهرة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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