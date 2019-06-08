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محافظ الغربية يجتمع بالنواب لتحديد آليات قبول الطلاب برياض الأطفال وابتدائى

السبت، 08 يونيو 2019 07:54 م
محافظ الغربية يجتمع بالنواب لتحديد آليات قبول الطلاب برياض الأطفال وابتدائى اجتماع محافظ الغربية بنواب المحافظة
الغربية محمد طارق

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عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لقاء موسعا مع أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم لتحديد آليات قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وفق الطاقة الاستيعابية وكثافة الفصول، وذلك من أجل تنظيم العملية التعليمية بالمحافظة لتوفير مناخ تعليمى متميز لجميع الطلاب.

فى بداية اللقاء وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالعمل على تحقيق نسب الكثافة العادلة للطلاب مع مراعاة محددات السن ولم شمل الأسرة والمربع السكنى مع الالتزام الكامل بالشفافية فى قبول الطلاب، وكذا التنبيه على جميع مديرى المدارس الابتدائية بقبول جميع الطلاب من 6 سنوات فأكثر اعتباراً من أول أكتوبر 2019 طبقاً للقانون وتسهيل كافة إجراءات التقديم. 

وأضاف أنه لابد من عمل تنسيق بين المدارس ذات الكثافة العالية والمنخفضة وفق خريطة المدارس والكثافات السكانية، وكذا عرض تقرير مفصل عن عدد الطلاب فوق الكثافة بكل دائرة تعليمية بالمحافظة، وأيضاً عرض موقف نهائى عن كثافة الطلاب بجميع فصول المحافظة قبل إعلان توزيع الطلاب للتأكد من تحقيق التوازن بين عدد الطلاب والفصول المتاحة وتقليل ظاهرة تكدس الفصول.

وخلال الاجتماع أعلن محافظ الغربية فتح التقديم فى المدارس الرسمية للغات بداية من 9/6/2019 إلى 25/7/2019 بحيث يكون التقديم فى المدارس الآتية "مدرسة صادق الرافعى الرسمية للغات بطنطا – ومدرسة على مبارك الابتدائية المشتركة – ومدرسة عبد الرحمن الرسمية للغات بالمحلة الكبرى ومدرسة الشهيد محمد الدرة بالمحلة الكبرى ومقر الإدارة التعليمية بزفتى – المدرسة الإعدادية بنات بالسنطة – ومدرسة إبيار الرسمية للغات بكفر الزيات – ومدرسة التحرير الرسمية للغات بسمنود - ومدرسة قطور الابتدائية المشتركة – ومدرسة الجمهورية الرسمية للغات" بحيث لا يوجد استثناء من موعد القبول ويكون سن القبول من 4 سنوات إلى 6 سنوات إلا يوم اعتبارا من أول أكتوبر 2019.

وأشار إلى ضرورة بقاء الطفل عامين متتالين برياض الأطفال " عام مستوى أول – عام مستوى ثانى " ولا يوجد تحويلات حال قبول الطفل بالمستوى الأول رياض الأطفال فى نفس العام، وفى حالة ثبوت التقدم فى أكثر من إدارة سيلغى النظام الإلكترونى التقدم، ويتم التنسيق على مستوى كل إدارة تعليمية طبقاً للبرنامج الإلكترونى المعد من قبل تطوير المديرية، بحيث تملأ بيانات الطفل باستمارة الالتحاق المرفقة بنشرة سن القبول بمعرفة ولى الأمر، وتعلن نتائج القبول فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من سبتمبر 2019 على صفحة مديرية التربية والتعليم ويتم دفع المصروفات فى غضون 10 أيام من إعلان قبول الطفل وإلا سقط حقه.

كما أكد محافظ الغربية على اهتمامه الكبير بالمنظومة التعليمية والصحية بالمحافظة من أجل تقديم خدمات جيدة لمواطنى المحافظة.

وفى هذا الصدد وجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنهاء كافة المشروعات الصحية الجارية بالمحافظة ودخولها الخدمة فى أسرع وقت، وكذا عرض تقرير مفصل عن الهياكل التنظيمية والطاقة الاستيعابية لجميع المستشفيات على مستوى المحافظة مع وضع خطة لإعادة توزيع الأطقم الطبية على مستشفيات المحافظة لتحقيق التوازن بين الخدمة الطبية المطلوبة ومقدمى الخدمة.


محافظ الغربيه

رياض الأطفال

المرحلة الابتدائية

نواب الغربية

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