محافظ الغربية: لأول مرة تشغيل أتوبيسات تعمل بالكهرباء فى نطاق المحافظة

حوار – عادل ضرة – مصطفى عادل

التعاقد مع شركة نقل جماعى بـ3,5 مليون جنيه فى السنة للمحافظة لتشغيل 52 أتوبيس كمرحلة أولى

التنسيق مع الجانب الكورى للتخلص الآمن من القمامة بواسطة الحرق وتوليد الكهرباء

توفير 47 معدة وسيارات ولوادر بتكلفة 50 مليون جنيه لاسغلالها فى رفع القمامة

4 ملفات رئيسية بالغربية، كان لها الأهمية القصوى على طاولة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، فور توليه مهام عمله محافظا للإقليم، وكان أهم تلك الملفات هو ملف القمامة المتولدة يوميا والقمامة المتراكمة.

وقال "السعيد" فى حوار لـ"اليوم السابع"، إن حجم القمامة المتراكمة فى 1 سبتمبر 2018 بلغت 565 ألف طن، وتم التخلص من 361 ألف طن ومتبقى 204 آلاف طن، وتم التعاقد مع إحدى الشركات بـ5 ملايين جنيه لتشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، وتم إمهال المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، 3 أسابيع لرفع جميع تراكمات القمامة بمصنع التدوير، مضيفا أنه تم رفع 60 ألف طن من مركز كفر الزيات، و20 ألف طن من مركز السنطة، و10 آلاف طن من قطور، وتم التعاقد لرفع القمامة من سمنود من خلال جهاز المخلفات الصلبة، والمحلة تم توفير 5 ملايين جنيه للتخلص من التراكمات.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم إضافة خط إنتاج جديد بالمصنع بطاقة 240 طن/يوم، سيساعد فى تدوير قمامة المحلة وسمنود وزفتى، وجارى إخلاء مقالب القمامة بمركزى زفتى وسمنود، وتحويلها لمحطات ترحيل، ونقل القمامة لمصنع التدوير بالمحلة، مؤكدا أنه تم فسخ عقد مع شركة لتدوير القمامة بالمحلة، والتى كانت السبب فى تراكم آلاف الأطنان من القمامة بمصنع تدوير القمامة وأنه تم التعاقد مع شركة جديدة بـ75 ألف جنيه شهريا، بهدف تعظيم الموارد وتحقيق نتائج أفضل.

وأضاف محافظ الغربية أنه تم توفير 24معدة ولوادر وسيارات جمع ونقل قمامة وفنطاس كسح بتكلفة 30 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ووفر برنامج إدارة المخلفات الصلبة 23 معدة بتكلفة 20 مليون جنيه، وتم عمل دراسة ميدانية على مدار 4 أشهر لحى أول وثان طنطا لمنظومة جمع المنزلى على أن يتم التعاقد مع شركة خاصة للجمع المنزلى للقمامة، وإزالة مخلفات البناء والمخلفات الزراعية من الشوارع، وتنظيف الشوارع يوميا، وغسلها وغسل الإعلانات.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم الاجتماع مع رئيس الجهاز التنفيذى للمخلفات الصلبة وعرض الدراسة عليه لتدبير الاعتمادات المالية للتنفيذ، وسيتم اعتماد مدينة طنطا كنموذج على مستوى الجمهورية، وهناك تنسيق مع الجانب الكورى على أن تكون المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى التخلص الآمن بالحرق من القمامة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تتعرض لعدة مشاكل منها عدم وجود ظهير صحراوى، وعدم مدفن صحى سوى المدفن الصحى بالسادات ويبعد عن المحافظة بـ120 كيلو، وأصبح لدينا الحل الأمثل هو التخلص الآمن من القمامة فى مكانها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تعتمد على الحرق الآمن عبارة عن قمائن وهى غير ملوثة للبيئة، إلى جانب توليد طاقة كهربئية وتكلفة الطاقة الكهربائية الناتجة عن الحرق تتجاوز أسعار توليد الكهرباء فى المحطات الأخرى ونبحث عن حلول جديدة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أننا نسعى لاستغلال مادة rdf والتى تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت، والذى يتراوح سعر الطن فيه من 70:1000 جنيه للطن حسب جودته، وسعر الماكينة المستخدمة فى ضغط هذه المادة 20مليون دولار وتحتاج إلى 2000طن يوم، ونسعى لاستخدام ناتج بيع مادةrdf فى تغطية إنتاج الكهرباء الناتجة عن حرق القمامة، ونقف على أرض صلبة من التخطيط لمشروع القمامة، ومتوقفين على اعتماد الدعم المادى للتجربة، وسنكون أول محافظة تنفذ مشروع التخلص الآمن من القمامة بالحرق، وهناك اجتماع كبير على مستوى القيادة السياسية لبحث التخلص من القمامة.

وحول ملف الأمطار، قال محافظ الغربية، إن المحافظة تجاوزت أزمة الأمطار بسلام، وهنا 9 أنفاق بالغربية معظمها أنفاق حاكمة منها كفر الزيات وستوتة وميت حبيش البحرية ونفق الخادم، وكانت تتعرض للانسداد فى الأعوام السابقة، وأعددنا سيناريو متكاملا لأزمة المطر وفى حالة تعرض المحافظة للسيول، وتم تقسيم السيناريو إلى ما قبل المطر وأثنائه وبعده، بالتنسيق مع الإسعاف والصحة والكهرباء وتحديد أدوار كل شركة وجهاز على أن يتم تفاعل هذه الأجهزة مع بعضها البعض بالتنسيق فيما بينها حتى لا يتعارض دور كل قطاع مع دور الآخر، وما بعد المطر تم الإعداد لحدوث أى أزمات أو كوارث بشرية وتم تحديد أماكن الإيواء والإغاثة، وتم إعداد تفاصيل كاملة لهذا السيناريو، وعمل تدريب جاف بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى بالكامل، ثم قمنا بإحضار سيارات المطافئ وضخ المياه فى الشوارع والأنفاق حتى نتأكد من الكفاءة الفنية للبالوعات، وتبين وجود أعطال فى الغواطس وتم تغييرها بأنفاق كفر الزيات وميت حبيش، وتم تفعيل الخطط التى تم التدريب عليها قبل المطر، ولم تتوقف السيولة المرورية بالمحافظة، وهناك بالوعات هيكلية بشارع البحر الرئيسى بالمحلة وطنطا.

وتابع المحافظ، أن هناك تعليمات لرؤساء المدن والأحياء بأن يتم إنشاء بالوعات مطر على نطاق المحافظة فى أعمال الرصف الجديدة وعمل البنية التحتية من جديد.

وعن ملف تقنين أوضاع التعديات على الرقعة الزراعية، أكد المحافظ: نحن من المحافظات المتقدمة فى هذا الملف، وتلقينا 1734طلبا لتقنين الأوضاع، وتم تحصيل رسوم 4,7 مليون جنيه بنسبة 84%، وتم إجراء معاينة لـ1249 طلبا وتحصيل رسوم 677 ألف جنيه بنسبة 85% وتم البت فى 1070 طلبا واستيفاء شروط لـ497طلبا وجارى استيفاء أوراق باقى الطلبات بنسبة 49%، وتم التعاقد على 280طلبا تم استيفاء شروطهم بإجمالى مبالغ 43,5مليون جنيه وما تم تحصيله حتى الأن 14,5مليون جنيه بنسبة 58%من تنفيذ العقود، مضيفا أنه بالنسبة للمخالفات والإزالات، تم استخراج 6783 قرار إزالة فى الفترة من 1سبتمبر الماضى وحتى الأن، وتم إزالة 5393قرار بنسبة تنفيذ 79,5%، ونعد أكبر محافظة على مستوى الجمهورية التى نفذت قرار إزالة فى المهد، وتنفيذ 1947قرار إزالة على مستوى المديريات وإزالة فى المهد.

وأضاف محافظ الغربية أنه تم حصر جميع الأصول الثابتة بنطاق المحافظة منذ عام 2016 وتم تنفيذ المزادات العلنية لهذه الأبراج والمحلات، وتم تنفيذ قانون المزايدات العلنية لهذه المنشآت، وتم تعظيم موارد الدولة وزيادة قيمة التعاقد لحديقة الطفل بطنطا من 30 إلى 90 ألف جنيه وتم ترسيتها على نفس المتعهد، وحديقة بلازا بالمحلة وتم رفع قيمة الإيجار من 40إلى 163ألف جنيه، وأسعى لتعظيم موارد الدولة فى جميع الاتجاهات، واستغلال سور الاستاد الآيل للسقوط بإقامة 210 محلات وجراجات أسفل المحلات، وسيتم الانتهاء منه مع بداية العام المالى الجديد، وتم تخطى 200%من المستهدف، كما أنه تم التعاقد مع شركة نقل جماعى بقيمة مالية 3,6مليون جنيه فى السنة لإحضار 52 أتوبيسا كمرحلة أولى، وفى حالة الزيادة سيتم تحصيل نسبة أخرى هذه السيارات، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز المحطات استعدادات للتشغيل، وسيتم تجهيز بعض المحطات بالمحلة وطنطا، وربط المراكز ببعضها، ودراسة تشغيل أتوبيسات كهربائية وستكون محافظة الغربية الأولى فى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أنه تم تحقيق المستهدف من الخطة بلغ 200 مليون و861 ألف جنيه بزيادة عن المستهدف، ومتوقع تعظيم الإيرادات والاستثمارات عن العام الحالى فى العام المقبل، لتقليل العبء على كاهل الدولة، خاصة فى ظل عدم وجود ظهير صحراوى وعدم وجود مناجم أو ثروة معدنية إلى جانب أن هذه المحافظة بها 75% رقعة زراعية والمصالح والمصانع و5,2 مليون نسمة يعيشون على 25% من المساحة، وهناك مشروعات سيتم تجهيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة وهو مشروع تسمين الثروة الداجنة، حيث إن المشروع تم إنشاؤه عام 1983ولم يحقق المستهدف من انشائه، وحضرت إلى المحافظة وكان المشروع متوقفا وأصبح المشروع لا يصلح للاستثمار فيه، وتم إعداد دراسة بالمركز القومى للبحوث الزراعية للاستفادة من هذا المكان بمشروع تسمين الدواجن على ان يتم عمل 8 دورات تسمين فى العام الواحد، إلى جانب إنشاء مصنع علف للتسمين على أن يحقق صافى ربح 20 مليون جنيه فى السنة، وستتحكم محافظة الغربية فى آلية أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، وسيتكلف المشروع 40 مليون جنيه، مضيفا أنه تم تنفيذ 92,5%من الخطة الاستثمارية بالمحافظة و97% للمديريات بإجمالى مليار و900 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، أنه سيتم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإنشاء 5 مراكز تكنولوجية جديدة بحى أول وثان طنطا وبسيون وسمنود والسنطة، ورفع كفاءة 5 مراكز موجودة بالفعل بحى أول وثان المحلة، وكفر الزيات، وقطور، وزفتى، بتكلفة 10 ملايين جنيه للقضاء على الفساد والتحول إلى النظام الرقمى وعدم التعامل مع الأفراد خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ الغربية، أنه تم تقنين أوضاع 54كنيسة على مستوى المحافظة بنسبة 100% فيما يتعلق بالمحليات، ومتبقى إجراءات الحماية المدنية خارج نطاق المحافظة، وهى بعيدة عن أعمال المحافظة، كما أنه تم عمل 168زيارة ميدانية للمنشآت المختلفة، و8لقاءات مواطنين بواقع لقاء كل شهر، وتم البت فى 250حالة من شكاوى المواطنين، وتلقينا 6139شكوى على منظومة مجلس الوزراء، وتم حسم 6101 شكوى بنسبة تنفيذ 98%، وعمل 212لقاءات ميدانية وزيارات تفقدية خلال تلك الفترة والتفاعل مع النواب تم التفاعل مع 11ألفا و500طلب مقدمين من النواب والتأشير عليهم للجهات المختلفة.

وبالنسبة للرصف، قال المحافظ، أنه تم الانتهاء من البنية التحتية كهرباء وصرف صحى وتليفونات وغاز ومياه ورصف 17كيلو داخل مدينة طنطا و96كيلو متر على مستوى المحافظة بالكامل حتى الأن وتم وضع مطابق ومصافى وبلوعات مطر لهذه المناطق التى تم رصفها ولن يتم الرصف إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية لهذه المرافق، ولو حدث اى تكسير بالاماكن التى تم رصفها يتم مضاعفة قيمة رد الشيء لأصله على الشركة بعد عمل محاضر انضمامية لهذه الشركات قبل البدء فى الرصف، وتم رصف 4125متر بحى اول طنطا، بمسطح 444ألف و233متر مكعب بطول وعرض الشارع بتكلفة 11مليون جنيه، وتم رصف 11كيلو متر بحى ثان طنطا بمسطح 205ألف متر مربع بتكلفة 67مليون جنيه، بالإضافة إلى اعمال التجميل.























