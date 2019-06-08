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محافظ الغربية: تقنين أوضاع 54 كنيسة على مستوى المحافظة

السبت، 08 يونيو 2019 07:00 ص
محافظ الغربية: تقنين أوضاع 54 كنيسة على مستوى المحافظة جانب من اللقاء مع اللواء هشام السعيد
كتب : عادل ضرة – مصطفى عادل

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قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تقنين أوضاع 54 كنيسة على مستوى المحافظة، وسيتم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وإنشاء 5 مراكز تكنولوجية جديدة بحى أول وثان طنطا وبسيون وسمنود والسنطة، ورفع كفاءة 5 مراكز موجودة بالفعل بحى أول وثان المحلة، وكفر الزيات، وقطور، وزفتى، بتكلفة 10 ملايين جنيه، للقضاء على الفساد، والتحول إلى النظام الرقمى، وعدم التعامل مع الأفراد خلال الفترة القادمة.

 

كما أنه تم تنظيم 168 زيارة ميدانية للمنشآت المختلفة، و8 لقاءات بالمواطنين بواقع لقاء كل شهر، وتم البت فى 250حالة من شكاوى المواطنين، وتم حسم 6101 شكوى بنسبة تنفيذ 98%، وتنظيم 212 لقاءات ميدانية وزيارات تفقدية خلال تلك الفترة.

 

جدير بالذكر أنه خلال فبراير الماضى، التقى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مجموعة العمل الوطنية المشكلة من ممثلين عن وزارة الثقافة والآثار والسياحة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لوضع سبل تنمية وإدراج مسار العائلة المقدسة، ووضعها فى التراث الثقافى العالمى لليونسكو، وتوثيق الإحتفالات المقامة بمسار رحلة العائلة المقدسة بمحافظة الغربية.

 

وخلال اللقاء ناقش محافظ الغربية مع الوفد فرص تنمية الخدمات السياحية اللازمة لمدينة سمنود فى نطاق كنيسة العذراء والشهيد أبانوب، وكيفية تطوير الخريطة السياحية الداخلية للمحافظة وفتح آفاق ومنتجات سياحية جديدة  فى السياحة الداخلية والدينية والريفية بالمحافظة، مع تطوير المنتج السياحى فى نطاق المسجد البدوى بطنطا و كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس لخلق منتج سياحى متميز ذو جدوى إقتصادية.

 

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الغربية أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالنشاط السياحى بالمحافظة وتوليه إهتماماً خاصاً، مشيراً أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على إرث إنسانى. حضر اللقاء المهندس عادل الجندى مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الإستراتيجى بوزارة الثقافة والدكتورة شذا جمال الأستاذ بجامعة حلوان وعضو اللجنة القومية بمشروع الرحلة المقدسة والدكتور أحمد النمر مسئول ملف العائلة المقدسة بمكتب وزير الآثار.


مراكز القضاء على الفساد

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