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محافظ الشرقية: نقل كراسات الإجابات للكنترول تحت حراسة مشددة

السبت، 08 يونيو 2019 01:55 م
محافظ الشرقية: نقل كراسات الإجابات للكنترول تحت حراسة مشددة جانب من غرفة العمليات
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،غرفة عمليات امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة، بمقر مديرية التربية والتعليم ،لمتابعة سيراليوم الأول للامتحانات ،والتي انطلقت صباح اليوم في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية، ومجهزة لاستقبال عدد 44 ألف و477 طالبة وطالبة ،لأداء امتحانات الدور الأول في مادتي اللغة العربية و التربية الدينية  .

أكد المحافظ،أن غرفة العمليات لم تتلقي أي شكاوي من تعطيل سير الامتحانات ،و تم توافر كافة سبل الهدوء والراحة للطلاب والمراقبين داخل لجان الامتحانات ، تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب إذا تتطلب الأمر ، وأنه تابع بنفسه بدء أعمال نقل كراسات الإجابة للكنترول، والتي تتم تحت حراسة مشددة .

وأشار أنه إطمئن من وكيل وزارة التربية و التعليم ،على استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتأمين اللجان ،وأوراق الأسئلة ،وأوراق الإجابة حيث أنها مؤمنة بأكواد سرية ،وعلامات مائية ، وكذلك التأكد من تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ، وكذلك  جاهزية الاستراحات المخصصة، لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين لتسير الامتحانات في جو من الهدوء لجميع أطراف العملية الامتحانية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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