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محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لتوسعات محطة أبو رواش وسحارة الرهاوى

السبت، 08 يونيو 2019 11:56 ص
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لتوسعات محطة أبو رواش وسحارة الرهاوى محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الرى والمحافظة الأعمال الجارى تنفيذها بسحارة مصرف الرهاوى أسفل الرياحيين الناصرى والبحيرى التى تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب.

وأشار راشد إلى أن الاعمال تشمل علي تدعيم السحارة بخط جديد قطر 3.2 متر بطول 190م بالدفع النقدي وتم الانتهاء من تنفيذ 69% من الاعمال بتكلفة 32 مليون جنيه , حيث ستقوم  بخفض مناسيب مياه الصرف الصحي القادمة من محطتي أبو رواش وزنين والكثافات الزائدة في كمية مياه الصرف الزراعي  .

وشدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من الاعمال في أقرب وتلافي التأخير في معدلات التنفيذ مؤكداً علي ضرورة تسليك كافة الخطوط القديمة للسحارة لإستيعاب التصرفات جنباً إلي جنب حتي يتم الإنتهاء من الخط الجديد .

وأكد المحافظ علي أهمية تواجد نوبتجيات علي مدار 24 ساعة لمتابعة أعمال التطهير للسحارات القديمة لإستيعاب كثافات المياه الزائدة بمصرف اللبيني وترعة المريوطية  .

كما حرص المحافظ علي متابعة الموقف التنفيذي لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش حيث تفقد أحواض الترسيب ووحدات المعالجة .

وأوضح راشد أنه تعد محطة الصرف الصحي بابورواش  من أهم مشروعات الصرف الصحي بالجيزة  , لكونها من أكبر المحطات التي ستعمل علي حل مشكلة مصرف الرهاوي ومشكلة التلوث بفرع رشيد.

 مشيرا الي أن الدولة تسعي للوصول بمعالجة مياه الصرف الصحي الي المعالجة الثنائية المطورة والمعالجة الثلاثية , وأن هناك تعاون وتنسيق دوري مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة رافقة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحي والمهندس مصطفي محمد نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة ومنشاة القناطر والمهندس عواد مدير مديرية الري بالجيزة والمهندس نصر بركات مدير عام الصرف بشمال الجيزة . 

محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (1)\
 
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (2)
 
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (3)
 
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (4)
 
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (5)
 
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (6)
 
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (7)
 
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتوسعات محطة ابو رواش وسحارة الرهاوى (8)

الجيزة

مياه الشرب

منشأة القناطر

مصرف الرهاوي

مياه الصرف

مشاركة

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