محافظ الإسكندرية: توفير المناخ الجيد للطلاب لإداء إمتحاناتهم بتركيز

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ اﻹسكندرية اليوم على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس الثغر،وعدم وجود أى معوقات للطلاب والمراقبين خلال الامتحانات التى بدأت اليوم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب (الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات)، من ضمنها لجنتين للمتفوقين وللسجن ببرج العرب، ولجنة للمكفوفين بوسط التعليمية .

وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أنه تم تجهيز غرفتى عمليات مركزية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم لاستقبال أية شكاوى خلال فترة الامتحانات والعمل على حلها فى الحال، مؤكدا على مسئولى مديرية التربية والتعليم والمسئولين عن متابعة سير الامتحانات بضرورة توفير جميع المستلزمات اللازمة للطلاب وخلق مناخ جيد وآمن لهم وتحسين التهوية داخل الفصول، وذلك لمساعدة الطلاب على التركيز فى أداء الامتحانات .

من جانبه، قال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 48 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة من خلال غرفتى العمليات التى تم تشكيلها بقرار محافظ الإسكندرية رقم 447 لسنة 2019.

وأشار إلى أنه قد تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة خطوط سير الامتحان، كما أشار إلى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان، والبالغ عددها ٢٣ استراحة بجميع الإدارات.