سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 05:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

متشربش الليمون وترمى قشره.. مفيد لصحة القلب والفم والعظام

السبت، 08 يونيو 2019 04:00 ص
متشربش الليمون وترمى قشره.. مفيد لصحة القلب والفم والعظام الليمون
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الليمون من الفواكه الحمضية التى لها العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم، وليس عصير الليمون فقط هو المفيد ولكن يجهل الكثيرون فوائد القشر وقيمته الغذائية فهو مصدر  للفيتامينات والمعادن والألياف للجسم، حسبما ذكر موقع ."webmed"

 

فوائد قشر الليمون للصحه

 

ما_فوائد_قشر_الليمون

 

 يحسن صحة العظام
 

قشور الليمون تساعد في تحسين صحة العظام لاحتوائها على كمية عالية من الكالسيوم وفيتامين ج التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتحسينها والوقاية من الأمراض المرتبطة العظام مثل الهشاشة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

التقليل من الإجهاد التأكسدي

يساعد قشر الليمون في الحد من الإجهاد التأكسدي بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفلافونويد الحيوي

إزالة السموم من الجسم

download (1)

قشر الليمون يعمل على القضاء على المواد السامة التى قد تدخل إلى الجسم

مكافحة السرطان

تستخدم قشور الليمون في الوقاية والعلاج من السرطان لاحتوائها على مادة سالفسترول والتى تساعد في مكافحة الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم.

خفض نسبة الكولسترول

تعمل قشور الليمون على خفض مستويات الكولسترول في الجسم ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب والأوردة

 الحفاظ على مستوى ضغط الدم

وجود البوتاسيوم في قشور الليمون يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الصحيح في الجسم

علاج مشاكل الأسنان واللثة 

قشور الليمون تساهم فى الحفاظ على صحة الفم وعلاج  مشاكل الأسنان مثل نزيف اللثة


الليمون

فوائد الليمون

قشر الليمون

فوائد قشر الليمون

فوائد صحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيت الزيتون وعصير الليمون.. غسول للبشرة الدهنية من قلب الطبيعة

الأحد، 02 يونيو 2019 07:30 ص

مش بس بيتشرب.. اعرفى إزاى تستخدمى الليمون فى تنظيف مطبخك

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:00 ص

صحتك فى وصفة..الأفوكادو وعصير الليمون لخفض الكوليسترول

الخميس، 23 مايو 2019 08:00 ص

مش بس بيخسس وبيمنع تكون حصوات الكلى..اعرف فوائد الماء بالليمون

السبت، 18 مايو 2019 09:30 م

صحتك فى وصفة.. شاى الليمون والزنجبيل لتخفيف أعراض الأنفلونزا

الجمعة، 17 مايو 2019 08:00 ص

زيت الزيتون والليمون للحفاظ على أظافرك من الكسر.. اعرفى الطريقة

الجمعة، 17 مايو 2019 01:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

بعد محاولته الفاشلة لتشويه الاقتصاد المصرى.. ننشر التاريخ الأسود لـ"يحيى حامد".. استغل منصبه كوزير استثمار فى عهد الإخوان لإفشاء أسرار مصر.. ويتولى تمويل الجولات التحريضية للتنظيم فى أوروبا

بعد محاولته الفاشلة لتشويه الاقتصاد المصرى.. ننشر التاريخ الأسود لـ"يحيى حامد".. استغل منصبه كوزير استثمار فى عهد الإخوان لإفشاء أسرار مصر.. ويتولى تمويل الجولات التحريضية للتنظيم فى أوروبا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة