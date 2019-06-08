متشربش الليمون وترمى قشره.. مفيد لصحة القلب والفم والعظام

كتبت هند عادل

الليمون من الفواكه الحمضية التى لها العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم، وليس عصير الليمون فقط هو المفيد ولكن يجهل الكثيرون فوائد القشر وقيمته الغذائية فهو مصدر للفيتامينات والمعادن والألياف للجسم، حسبما ذكر موقع ."webmed"

فوائد قشر الليمون للصحه

يحسن صحة العظام



قشور الليمون تساعد في تحسين صحة العظام لاحتوائها على كمية عالية من الكالسيوم وفيتامين ج التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتحسينها والوقاية من الأمراض المرتبطة العظام مثل الهشاشة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

التقليل من الإجهاد التأكسدي

يساعد قشر الليمون في الحد من الإجهاد التأكسدي بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفلافونويد الحيوي

إزالة السموم من الجسم

قشر الليمون يعمل على القضاء على المواد السامة التى قد تدخل إلى الجسم

مكافحة السرطان

تستخدم قشور الليمون في الوقاية والعلاج من السرطان لاحتوائها على مادة سالفسترول والتى تساعد في مكافحة الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم.

خفض نسبة الكولسترول

تعمل قشور الليمون على خفض مستويات الكولسترول في الجسم ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب والأوردة

الحفاظ على مستوى ضغط الدم

وجود البوتاسيوم في قشور الليمون يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الصحيح في الجسم

علاج مشاكل الأسنان واللثة

قشور الليمون تساهم فى الحفاظ على صحة الفم وعلاج مشاكل الأسنان مثل نزيف اللثة