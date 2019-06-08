مبعوث أمريكا الخاص لإيران: طهران تمارس فبركة إعلامية لتزييف قدراتها العسكرية

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قال المبعوث الأمريكى الخاص لإيران برايان هوك، "إن النظام الإيرانى يمارس فبركة إعلامية لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية باستخدام برنامج "فوتوشوب" لتعديل الصور وإظهار تزايد قوته الصاروخية، والادعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور محرفة لطائرات قديمة".

وأضاف هوك - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أن إيران تقوم بتحرير صور على برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" لعمليات إطلاق صواريخ لمحاولة إظهار تزايد القدرة الصاروخية، كما قامت بتحرير صور أخرى لطائرات قديمة وحاولت تمريرها على أنها مقاتلات شبحية جديدة، فى إشارة إلى نماذج خداع إيران للعالم عن طريق التلاعب بالصور والمحتوى.

وكان المبعوث الأمريكى الخاص بإيران قد أكد، فى مقابلة مؤخرا مع (العربية)، أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها، مشددا على أن هناك خيارات عدة على الطاولة فى واشنطن للتعامل مع تهديدات طهران.