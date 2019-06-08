سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 02:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مبعوث أمريكا الخاص لإيران: طهران تمارس فبركة إعلامية لتزييف قدراتها العسكرية

السبت، 08 يونيو 2019 02:20 م
مبعوث أمريكا الخاص لإيران: طهران تمارس فبركة إعلامية لتزييف قدراتها العسكرية المبعوث الأمريكى الخاص لإيران برايان هوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المبعوث الأمريكى الخاص لإيران برايان هوك، "إن النظام الإيرانى يمارس فبركة إعلامية لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية باستخدام برنامج "فوتوشوب" لتعديل الصور وإظهار تزايد قوته الصاروخية، والادعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور محرفة لطائرات قديمة".

وأضاف هوك - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أن إيران تقوم بتحرير صور على برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" لعمليات إطلاق صواريخ لمحاولة إظهار تزايد القدرة الصاروخية، كما قامت بتحرير صور أخرى لطائرات قديمة وحاولت تمريرها على أنها مقاتلات شبحية جديدة، فى إشارة إلى نماذج خداع إيران للعالم عن طريق التلاعب بالصور والمحتوى.

وكان المبعوث الأمريكى الخاص بإيران قد أكد، فى مقابلة مؤخرا مع (العربية)، أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها، مشددا على أن هناك خيارات عدة على الطاولة فى واشنطن للتعامل مع تهديدات طهران.

 

 


الملف النووى الايرانى

النظام الايرانى

الادارة الامريكية

الجيش الامريكى

المبعوث الامريكى لايران

الحرس الثورى الايرانى

الجيش الايرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

ومازال الثأر مستمرا.. مقتل 4 عناصر إرهابية داخل وكر "أبو عيطة" الإرهابى.. المتهمون متورطون فى الهجوم على كمين العريش.. خبراء أمنيون: جمع المعلومات والفحص يقود إلى البؤر الإرهابية.. وتعاون المواطنين يشكل فارقا

ومازال الثأر مستمرا.. مقتل 4 عناصر إرهابية داخل وكر "أبو عيطة" الإرهابى.. المتهمون متورطون فى الهجوم على كمين العريش.. خبراء أمنيون: جمع المعلومات والفحص يقود إلى البؤر الإرهابية.. وتعاون المواطنين يشكل فارقا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة