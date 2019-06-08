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مبادئ قانونية هامة تعتمد عليها أروقة المحاكم.. تعرف عليها

السبت، 08 يونيو 2019 04:00 ص
مبادئ قانونية هامة تعتمد عليها أروقة المحاكم.. تعرف عليها محاكم - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يقدم "اليوم السابع" عدد من المبــــــادئ  القانــــــونيــــــة الهامة، التى يتم إتخاذها فى الاعتبار داخل أروقة المحاكم المصرية.

 

1-"العبرة فى العقود بالمعانى، لا بالألفاظ والمبانى".

2- "العقد شريعة المتعاقدين".

3-"الاعتراف سيد الأدلة".

4-"الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ".

5-"المتهم برئ حتى تثبت إدانته".

6-" لا ميراث لقاتل" مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

7-"لا ميراث لأخ فى وجود الأب" مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

8-"الخطأ الشائع يولّد الحق".

9-"الأصل فى الإنسان حسن النية".

10- "الأصل براءة الذمة".

11-"لا يُضار الطاعِن بطعنه، ولا المُستأنِف باستئنافه".

12-"الغشّ يفسد كل التصرفات".

 

 

 

 


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