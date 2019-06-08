مبادئ قانونية هامة تعتمد عليها أروقة المحاكم.. تعرف عليها

يقدم "اليوم السابع" عدد من المبــــــادئ القانــــــونيــــــة الهامة، التى يتم إتخاذها فى الاعتبار داخل أروقة المحاكم المصرية.
1-"العبرة فى العقود بالمعانى، لا بالألفاظ والمبانى".
2- "العقد شريعة المتعاقدين".
3-"الاعتراف سيد الأدلة".
4-"الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ".
5-"المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
6-" لا ميراث لقاتل" مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
7-"لا ميراث لأخ فى وجود الأب" مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
8-"الخطأ الشائع يولّد الحق".
9-"الأصل فى الإنسان حسن النية".
10- "الأصل براءة الذمة".
11-"لا يُضار الطاعِن بطعنه، ولا المُستأنِف باستئنافه".
12-"الغشّ يفسد كل التصرفات".
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