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لو مريض سكر..اعرف الوقت المناسب لفحص عينيك والوقاية من اعتلال الشبكية

السبت، 08 يونيو 2019 09:00 م
لو مريض سكر..اعرف الوقت المناسب لفحص عينيك والوقاية من اعتلال الشبكية مرض السكر - صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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اعتلال الشبكية السكرى من المضاعفات الخطيرة التى قد تحدث لمريض السكر وإذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرا يمكن أن تؤدى لفقدان البصر، لذا يجب على مريض السكر عمل فحص دورى للعين للوقاية من الأمراض الخطيرة التى قد يسببها مرض السكر للعين ، بحسب ما ذكر موقع وزارة الصحة البريطانيةNHS .

ويجب على كل شخص مصاب بالسكري يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر فحص عينيه مرة واحدة سنويًا.

أعراض_مرض_شبكية_العين

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن عينيك معرضتان لخطر اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصرإذا لم يتم علاجها.

الفحص، الذي يتضمن فحصًا لمدة نصف ساعة لفحص الجزء الخلفي من العينين ، هو وسيلة للكشف عن الحالة مبكرًا حتى يمكن علاجها بفعالية أكبر.

يتم التقاط الصور من الجزء الخلفي من عينيك للتحقق من أي تغييرات.

 


السكر

مرض السكر

مخاطر مرض السكر

تاثير السكر على العين

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