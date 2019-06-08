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لو عندك قلق.. الكركم والسلمون والشيكولاتة الداكنة هتخلصك منه

السبت، 08 يونيو 2019 06:00 ص
لو عندك قلق.. الكركم والسلمون والشيكولاتة الداكنة هتخلصك منه القلق
كتبت هند عادل

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القلق هو مشكلة شائعة لدى الكثيرين وهناك العديد من الإستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تقليل أعراض القلق من ممارسة الرياضة إلى التنفس العميق بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها والتي قد تساعد في تقليل شدة الأعراض، حسبما ذكر موقع " healthline".

أطعمة تقلل من أعراض القلق
 

 السلمون

 

معلومات_عن_سمكة_السلمون
 

 

 

السلمون قد يكون مفيدًا للحد من القلق لاحتوائه على العناصر الغذائية التي تعزز صحة المخ

وتشير الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية الموجودة بالسلمون يمكن أن تقلل من الالتهابات وتمنع خلل خلايا المخ الذي يؤدي إلى تطور الاضطرابات العقلية مثل القلق.

البابونج

البابونج هو عشب قد يساعد في تقليل القلق بسبب محتواه من مضادات الأكسدة وآثاره المضادة للالتهابات.

 الكركم

الكركم هو من التوابل التي تحتوي على الكركمين، وهو مركب تمت دراسته لدوره في تعزيز صحة المخ والوقاية من اضطرابات القلق وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تخفف من أعراض القلق.

الشيكولاتة الداكنة

 

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دمج بعض الشيكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا أيضًا في تخفيف القلق حيث تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونول وهي مضادات الأكسدة التي قد تفيد وظائف المخ.


القلق

التوتر

اطعمه تقلل القلق

علاج القلق

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