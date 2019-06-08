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لو بتشوف أضواء بتظهر وتختفى.. أنت مصاب بصداع شبكية العين

السبت، 08 يونيو 2019 12:30 م
لو بتشوف أضواء بتظهر وتختفى.. أنت مصاب بصداع شبكية العين العين
كتبت فاطمة خليل

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يخلط كثير من الناس بين أنواع الصداع المختلفة، ومن بين أكثر أنواع الصداع التى لا يعرفها الكثيرون صداع شبكية العين فى هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة به، وفقا لموقعNHS  

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وصداع شبكية العين (الصداع النصفي البصري) هو حالة تسبب نوبات قصيرة من العمى أو مشاكل بصرية مثل الأضواء الساطعة في عين واحدة وقد تكون هذه النوبات مخيفة ، لكنها في معظم الحالات غير ضارة وقصيرة الأجل ، ويعود البصر إلى طبيعته بعد ذلك.

يصاب بعض الأشخاص بالصداع النصفي الشبكي كل بضعة أشهر وتختلف فى حدتها.

ومن أعراض صداع شبكية العين ما يلى:

 

أعراض_مرض_شبكية_العين

 

-      فقدان جزئي أو كلي للرؤية في عين واحدة - يستمر هذا عادة من 10 إلى 20 دقيقة قبل أن تعود الرؤية تدريجياً.

-      صداع - قد يحدث هذا قبل أو أثناء أو بعد مشكلة الرؤية.

-      من غير المعتاد أن تستمر حلقة فقدان البصر لمدة تزيد عن ساعة. تتأثر العين نفسها في كل مرة في جميع الحالات تقريبا.

-      قد تصبح الرؤية غير واضحة أو باهتة ، أو قد تكون هناك ومضات من الضوء، يرى بعض الأشخاص نمطًا يشبه الفسيفساء من البقع الفارغة، والتي

تتسع لتسبب فقدًا تامًا للرؤية.

 


العين

امراض العيون

الصداع

شبكية العين

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