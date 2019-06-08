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لو بتحب السمك ومش بتعرف تأكله.. ممكن تكون مصابا بحساسية المحار

السبت، 08 يونيو 2019 07:30 ص
لو بتحب السمك ومش بتعرف تأكله.. ممكن تكون مصابا بحساسية المحار المحار
كتبت إيناس البنا

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قد يعشق البعض الأسماك ولكن فى نفس الوقت لا يستطيع تناولها نتيجة حساسية معينة تسمى حساسية المحار التى تسبب أعراضًا عند تناول أى مأكولات بحرية. 
 
سبب الحساسية تجاه المحار هو رد فعل الجهاز المناعي المفرط ما يشير إلى أن الجسم ينتج أجسامًا مضادة لبروتين المحار، وتشمل أعراض الإصابة بحساسية المحار ظهور خلايا النحل او طفح جلدى وحكة في الجلد وآلام في البطن وإسهال ووخز في الفم. 
 
 
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا تورم في الشفتين أو الحلق أو الوجه والتنفس المقلق والدوخة، ونظرًا لأن حساسية المحار يمكن أن تسبب الحساسية المفرطة التي تتطلب علاجًا فوريًا فإن حساسية المحار قد تتطلب عناية طبية فورية.
 
تشمل علامات الحساسية المفرطة تورمًا في الحلق يسبب انقباضًا في مجرى الهواء، وانخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم، وتسبب صدمة، ونبضًا سريعًا، وفقًا لعيادة مايو كلينيك. 
 
تنقسم المحار إلى مجموعتين "القشريات والرخويات"، تشمل القشريات (سرطان البحر وجراد البحر  والجمبري) ، في حين تشمل الرخويات ( الحبار والأخطبوط والقواقع والمحار) 
 
بعض الأشخاص المصابين بحساسية المحار قادرون على تناول نوع واحد من المحار وليس الآخر، ويجب على بعض الأشخاص تجنب جميع أنواع المحار، وجود تاريخ عائلي من الحساسية يزيد من خطر الإصابة بحساسية المحار التى تعد الأكثر شيوعًا بين البالغين على الرغم من أن بعض الأطفال قد يصابون أيضًا بها.
 
 

حساسية المحار

طفح جلدى

انخفاض ضغط الدم

القشريات

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