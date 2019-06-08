سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 03:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لمرضى السكر المرتفع.. ممارسة الرياضة وتناول وجبات بروتين تخفض نسبته بالدم

السبت، 08 يونيو 2019 03:00 ص
لمرضى السكر المرتفع.. ممارسة الرياضة وتناول وجبات بروتين تخفض نسبته بالدم مرضى السكر ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما يكون معدل السكر في الدم مرتفعًا جدًا، يمكن أن يؤدي إعطاء الأنسولين سريع المفعول إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل أسرع وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد أيضًا في خفض نسبة السكر في الدم، حسبما ذكر موقع " healthline".

نصائح لخفض نسبة السكر في الدم

إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة، فهناك عدة طرق يمكنك استخدامها لخفض نسبة السكر في الدم بسرعة:

إدارة الأنسولين

تحدث إلى طبيبك حول مقدار الأنسولين سريع المفعول الذي يجب أن تتناوله عندما يكون نسبة السكر في الدم مرتفعة فحص نسبة السكر في الدم حوالي 15 إلى 30 دقيقة بعد إعطاء الأنسولين للتأكد من انخفاض نسبة السكر في الدم وأنها ليست منخفضة للغاية.

التمارين الرياضية

النشاط البدني يؤدي إلى طلب الجسم من الجلوكوز للحصول على الطاقة نتيجة لذلك، تقوم الخلايا بتوصيل الجلوكوز إلى العضلات، وعادة ما تنخفض مستويات السكر في الدم. سيتعين عليك ممارسة تمرينات قلبك تضخ بشكل أسرع من المعتاد على سبيل المثال، يمكنك المشي للتمرين، ولكن يجب أن يكون بمعدل سريع بما فيه الكفاية.

شرب الماء

 قد يساعد شرب الماء جسمك على إطلاق المزيد من البول وبالتالي نسبة الجلوكوز في الدم ومع ذلك يجب ألا تشرب كميات كبيرة من الماء إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الكلى.

تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين

على الرغم من أنه قد يبدو من الغريب تناول الطعام لخفض نسبة السكر في الدم إلا أن الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم من المهم أن يحتوي الطعام على نسبة عالية من البروتين وليس في الكربوهيدرات وتشمل الأمثلة حفنة من اللوز أو قطعة من الديك الرومي لاحظ أن هذه الطريقة لن تخفض نسبة السكر في الدم بنفس سرعة إنسولين.


ارتفاع السكر

علاج ارتفاع السكر

طرق علاج السكر المرتفع

مرض السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لمرضى السكر والقلب واللى عايزين يخسوا.. اعرف طريقة عمل كعك العيد الدايت

الخميس، 30 مايو 2019 10:00 م

مفاجأة.. لاصقة شفافة تعالج جروح مرضى السكر من دمائهم

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:00 ص

بالقهوة والرياضة.. طرق تقليل فرص الإصابة بمرض السكر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 م

لمريض السكر.. استبدل الكريمة والزبدة فى طعامك بزيت الزيتون والمكسرات

السبت، 25 مايو 2019 04:26 م

أفضل 13 نوع من الفواكه الصحية لمرضى السكر .. تعرف عليها

الخميس، 23 مايو 2019 01:14 ص

النساء المصابات بمرض السكر أكثر عرضة لضعف صحة القلب.. اعرفى الأسباب

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة