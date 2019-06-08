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لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

السبت، 08 يونيو 2019 02:36 م
لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات المكسرات تعزز ذاكرتك بدون مسكنات
كتبت أمل علام

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بعد وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوى، إثر تناولها جرعة زائدة من المُسكنات نتيجة شعورها بمغص شديد، وذلك داخل منزل أسرتها بقرية بمحافظة الشرقية، ينصح الأطباء طلبة الثانوية العامة بعدم استخدام المسكنات، إلا تحت إشراف طبى لخطورتها على الصحة.

 

وشددوا على ضرورة الإقلال من تناول المنبهات مثل الشاى والقهوة، والحصول على قسط وافر من النوم، وعدم السهر لفترات طويلة من الليل، وتناول الأغذية الصحية التى تزيد من تركيزهم ايام الامتحانات.

 

يقدم موقع" Boldsky" الهندى، عددا من الأطعمة الصحية المفيدة للتركيز، وصحة المخ، حيث يركز النظام الغذائي على الأطعمة التي تتمتع بفوائد كبيرة على المخ، والتي تعتمد على الخضروات الورقية، والتوت، والمكسرات، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والسمك، والدواجن وزيت الزيتون.

 

يعتبر المخ أهم عضو فى الجسم، فهو مسئول عن ضربات قلبك، وإفراز الهرمونات، وتنظيم ضغط الدم، والمخ هو أيضا أحد الأعضاء التى تستخدم حوالى 20% من السعرات الحرارية فى الجسم، هذا هو السبب فى أن جسمك يحتاج إلى ما يكفي من الطاقة للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن تناول الأطعمة التى تعزز الذاكرة، من الضرورى أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم، والحفاظ على رطوبة الجسم، وممارسة الرياضة، وتقليل الإجهاد.

 

يحتاج المخ إلى بعض العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن الأخرى، لتوفير الطاقة والحماية من أمراض المخ.

 

ويقدم الموقع روشتة لبعض الأطعمة الصحية التى تؤدى إلى تحسين الذاكرة، وتساعد على تركيزك..

البروكلى
البروكلى

أولا: الخضروات الورقية..

 مثل البروكلي، والسبانخ، والكرنب 

 ثانيا :الخضروات غير النشوية ..

 اختار الخضروات غير النشوية، بسبب القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة

تعرف على اهم الاغذية الصحية التى تحمى من الخرف
تعرف على اهم الاغذية الصحية التى تزيد من تركيزك

ثالثا: المكسرات..

المكسرات غنية بفيتامين E، والأحماض الدهنية" أوميجا 3 "، التى تحمى خلايا المخ من الإجهاد التأكسدى الناجم عن الجذور الحرة، وجدت دراسة أن زيادة تناول المكسرات والحبوب تم ربطها بتحسن وظائف المخ، حاول أن تتناول خمس حصص من المكسرات أو أكثر كل أسبوع.

 رابعا :الحبوب الكاملة..

أدمج الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والأرز البني، والمكرونة من القمح الكامل، وخبز القمح الكامل، إلى نظامك الغذائى، واحرص على تناول القمح الكامل، مثل البليلة.

خامسا : البقوليات..

 تشمل جميع أصناف البقوليات مثل العدس، والفول، والفاصوليا البيضاء.

 سادسا: الدواجن..

 أكل الدجاج على الأقل مرتين فى الأسبوع، كما يمكنك الحصول على لحوم الديك الرومى.

 سابعا: الأسماك..

تعتبر الأسماك الدهنية مثل الماكريل، والسلمون والتونة، والسردين، والرنجة، مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 على تحسين خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية.

ثامنا : زيت الزيتون..

استخدم زيت الزيتون فى طعامك، واستبدل السمن الصناعى بزيت الزيتون لفوائده.

تاسعا: التوت..

يحتوى التوت مع مضادات الأكسدة التى تشمل الكاتشين، كيرسيتين، الأنثوسيانين، وحمض الكافيين، أظهرت دراسة أن المركبات المضادة للأكسدة في التوت لها العديد من الآثار الإيجابية على الدماغ بما في ذلك تحسين التواصل بين خلايا الدماغ، وتعزيز التعلم والذاكرة.

عاشرا : الأفوكادو..

الأفوكادو مصدر جيد للدهون غير المشبعة الأحادية التي تدعم وظائف المخ، وتقلل من خطر التدهور المعرفي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد وجود فيتامين K والفولات في الأفوكادو على تحسين الوظيفة الإدراكية. المصادر الأخرى للدهون غير المشبعة الأحادية هي اللوز ، وبذور الشيا ، والجوز.

احدى عشر: البروكلي..

هو مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وفيتامين ك، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، والذي يرتبط بتحسين الذاكرة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016.

اثنى عشر: البيض..

البيض هو غذاء آخر يعزز الذاكرة، يحتوي على كمية جيدة من فيتامينات ب، مثل فيتامين ب 6 ،وفيتامين ب 12، وحمض الفوليك، أظهرت دراسة بحثية أن هذه الفيتامينات تؤخر التراجع المعرفي وتمنع تدهور المخ.

 ثالث عشر: الشيكولاته الداكنة..

 مسحوق الكاكاو المستخدم لصنع الشيكولاته الداكنة يحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة، والكافيين، تتراكم الفلافونويد في الشيكولاتة في منطقة الدماغ التي تتعامل مع الذاكرة والتعلم، يقول الباحثون إن هذه المركبات تزيد من قوة الذاكرة.

أربعة عشر: الشاى الأخضر ..

يعتبر الشاي الأخضر مشروبًا آخر يعزز الذاكرة، وقد وجد أنه يحسن الأداء، واليقظة، والذاكرة، والتركيز، يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يسمى L-theanine يزيد من نشاط الناقل العصبي GABA، الذي يساعد في تقليل القلق ويجعلك تشعر بالراحة.


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بعد وفاة طالبة بالشرقية

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اليوم السابع بلس

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