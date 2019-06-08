كيف تصل إلى استاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية؟

الإسكندرية- أسماء على بدر

وضعت إدارة مرور الإسكندرية خطة للوصول إلى استاد برج العرب لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر بدايتها خلال أيام بحضور عدد كبير من الجماهير الأفريقية.

وعلى الجماهير اتباع العلامات الاسترشادية والوقوف فى الأكمنة المعدة على الطريق لتفتيش السيارات وإبراز التذاكر والبطاقة التعريف الشخصية لمشجعين المباريات بالإضافة إلى بطاقة تحقيق الشخصية.

وتم وضع 3 خطوط رئيسية كخط سير للتيسير على الجماهير القادمين من القاهرة والوجه البحرى والدلتا وذلك لتقليل عملية التدافع الجماهيرى ومنع الزحام المرورى.

بالإضافة الى وجود علامات استرشادية لركن المركبات ومنها الى بوابة الدخول المدونة على تذكرة الدخول، و خطط السير التى يتم وضعها ثابتة حيث يسلك القادمين من القاهرة الطريق الصحراوى ومنه الى كوبرى الكافورى الى طريق الكافورى ومنها الى الاستاد.

1- للقادمين من الإسكندرية والبحيرة عبر الطريق الصحراوى يميناً الى طريق الكافورى ومنها مباشرة إلى برج العرب.

2- للقادمين من الساحل الشمالى ومحافظة مرسى مطروح تم تخصيص طريق الساحل الشمالى لهم الى صينية المستجد يساراً الى الكافورى باتجاه ستاد برج العرب مباشرة وهناك أماكن انتظار فى الناحية الغربية مباشرة وارشاد للمترددين على بوابات الدخول وعدم السماح بالسير بتلك الخطوط لغير المصرح بحضورهم للمباراة سواء من الجماهير حاملى التذاكر أو أصحاب الدعوات أو الاعلاميين المصرح بدخولهم المباراة.

أما عن سكان مدينة برج العرب غير مسموح لهم بالمرور بالطريق الكافورى عليهم سلك طريق مدينة برج العرب من الجهه الغربية وذلك اليوم فقط حتى انتهاء المباراة.