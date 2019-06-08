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كوريا الجنوبية تشكر أوروبا لدعمها فى أزمة غرق قارب المجر

السبت، 08 يونيو 2019 06:58 م
كوريا الجنوبية تشكر أوروبا لدعمها فى أزمة غرق قارب المجر كانج كيونج-هوا وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية

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أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم السبت، عن امتنانها لحكومات دول وسط أوروبا لمساعدتهم فى عملية البحث عن الكوريين الجنوبيين المفقودين إثر غرق قاربهم فى المجر.

وقالت كانج -وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "نعرب عن امتناننا البالغ للتعاون الذى قدمته السلطات المجرية خلال عملية البحث وكذلك فى التحقيقات، كما نشكر الدول الأوروبية على تقديم الدعم المطلوب من معدات وأفراد".

وتستمر عمليات البحث فى العاصمة المجرية بودابست للعثور على المفقودين بعد غرق قارب يضم 33 سائحا من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى مواطنين مجريين إثر اصطدامه بسفينة فى نهر الدانوب يوم 29 مايو، وقد بلغ عدد الوفيات من كوريا الجنوبية 18 غريقا.

 


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