كهرباء جنوب الدلتا تسترد 9 ملايين جنيه من سرقات التيار الكهربائى

كتبت رحمة رمضان

تمكن العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي من تحرير 5 آلاف 600 محضر بنطاق الأحياء التابعة للشركة.



ونجحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فى استرداد 9 ملايين و600 ألف جنيه قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي للمخالفين، وتحويل باقى المحاضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وانتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بجميع المناطق التابعة للشركة بنسبة 85% حتى الآن، كما انتهت من تطوير الشبكة بنسبة 80%.



