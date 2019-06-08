الرئيسية أخبار المحافظات كسر خط مياة بسندوب يتسبب فى انقطاع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية السبت، 08 يونيو 2019 12:48 م كسر ماسوره - أرشيفيه الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تسبب كسر فى خط مياة 6 بوصة بمساكن سندوب بجوار السكة الحديد فى انقطاع المياة عن عدة مناطق بالدقهلية . وعلى الفور انتقل مسئولى الشركة إلى مكان الكسر للعمل على إصلاحه، وذلك بعدما تأثرت كلا من منطقة مساكن سندوب ومخزن السكر، ومعسكر الأمن المركزى. وأكدت الشركة أنه سيتم الإنتهاء من إصلاح الخط خلال ثلاث ساعات. الدقهلية اخبار الدقهلية مياة الدقهلية كسر بخط مياة سندوب السكة الحديد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور.. مياه الدقهلية: توقف محطة قرية الكمال عن العمل بسبب عمليات التطهير الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:41 م مياة الدقهلية تناقش تنفيذ مشروع الصرف بتجمع قروى نوسا الغيط الخميس، 18 أبريل 2019 06:52 م "مياه الدقهلية": عودة الخدمة لـ5 قرى بطلخا وشربين بعد إصلاح كسر ماسورة الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:21 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019 أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث) المزيد من Trending Plus
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