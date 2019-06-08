كسر خط مياة بسندوب يتسبب فى انقطاع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية

تسبب كسر فى خط مياة 6 بوصة بمساكن سندوب بجوار السكة الحديد فى انقطاع المياة عن عدة مناطق بالدقهلية .

وعلى الفور انتقل مسئولى الشركة إلى مكان الكسر للعمل على إصلاحه، وذلك بعدما تأثرت كلا من منطقة مساكن سندوب ومخزن السكر، ومعسكر الأمن المركزى.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإنتهاء من إصلاح الخط خلال ثلاث ساعات.