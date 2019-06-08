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قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى بالقاهرة

السبت، 08 يونيو 2019 03:19 م
قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى بالقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البرى "فرع القاهرة" لمدة أربع سنوات.

 

وينص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أ.ح/ صبري عبد اللطيف حسين على، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية، وممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة، ومستشار عن مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن محافظة القاهرة من الدرجة الممتازة يختاره محافظ القاهرة.

 

ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.

 

 


الجريدة الرسمية

السيسي

قرار جمهوري

الاتحاد العربي البري

وزير الداخلية

مجلس الدولة

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