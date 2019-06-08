في أيام الامتحانات ..عصاير هتجدد نشاطك وتساعدك على التركيز

كتبت نهير عبد النبى

بسبب الحروالرطوبة يتعرضن الكثيرين للتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على التركيز، وخصوصا الطلاب أثناء الامتحانات المراجعة النهائية بسبب قلة التركيز والحر، وهنا يكون دورالأم فى تقديم العصائر التى تساعد على الترطيب وعلاج الجفاف كما أنها مهمة للتركيز والتحصيل .

وحسب ما ذكره موقع sciencefocus فأن هناك بعض العصائر التى تساعد على التركيز وهى:

1:عصير الليمون، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تساعد على التركيز وتجدد النشاط والحيوية، كما انه يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

2: عصير البرتقال، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على التركيز والنشاط، كما أنه يحتوى على فيتامين سى الذى يحمى الجسم من الإصابة بالأمراض ويعزز صحة الجهاز المناعى.



عصير البرتقال

3:عصير البنجر، من أبرز العصائر التى تجدد النشاط والحيوية وتساعد على التركيز ، لذلك ينصح بإعطائه للأطفال أو تناوله فى طبق السلاطة.

4:عصير الموز، يحتوى على كمية عالية من البوتاسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على التركيز والحيوية.

5:مشروب الشيكولاتة بالحليب، فتحتوى الشيكولاتة على نسبة كبيرة من الخصائص التى تساعد على التركيز.