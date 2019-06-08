فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

كتبت إيناس البنا

يحدث الإجهاد الحرارى عندما يصبح الجسم جافًا وغير قادر على تبريد نفسه بدرجة كافية للحفاظ على درجة حرارة صحية، وعند ارتفاع درجات الحرارة يجب تجنب الشمس قدر الإمكان.

ووفقا لتقرير موقع "everydayhealth" هناك بعض النصائح لمنع الإصابة بالإجهاد الحرارى وتشمل الاقتراحات ما يلى: