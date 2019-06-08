الرئيسية أخبار عاجلة فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة السبت، 08 يونيو 2019 10:45 ص مشروبات كتبت إيناس البنا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يحدث الإجهاد الحرارى عندما يصبح الجسم جافًا وغير قادر على تبريد نفسه بدرجة كافية للحفاظ على درجة حرارة صحية، وعند ارتفاع درجات الحرارة يجب تجنب الشمس قدر الإمكان. ووفقا لتقرير موقع "everydayhealth" هناك بعض النصائح لمنع الإصابة بالإجهاد الحرارى وتشمل الاقتراحات ما يلى: الموجة الحارة الاجهاد الحرارى ضربة الشمس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة لو معندكش تكييف.. حيل للتخلص من أوقات الصيف الحارة الخميس، 30 مايو 2019 03:30 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث) ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع 8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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