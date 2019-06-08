فى اليوم العالمى للمحيطات.. 7 حقائق مفزعة عن تلوث المياه

كتبت ريم عبد الحميد

يحتفل العالم فى الثامن من يونيو من كل عام، الذى يواكب اليوم السبت، باليوم العالمى للمحيطات لتسليط الضوء على أهميتها لكوكب الأرض.

واحتفالا بهذا اليوم، سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على 7 حقائق مذهلة تتعلق بالأزمات التى تتعرض لها المحيطات بسبب التلوث.

1- يدخل المحيط كل عام حوالى 8 مليون طن مترى من البلاستيك، وهو ما يعادل تقريبا وزن 90 حاملة طائرات، يعادل ذلك أيضا إلقاء محتويات شاحنة القمامة فى المحيط كل دقيقة.

2- فى بعض الأحيان تتجمع هذه المواد البلاستيكية والحطام الآخر فى منطقة واحدة لتكون منطقة قمامة فى المحيط.

3- أكبر منطقة قمامة فى المحيط الهادى تقع بين هواوى وكاليفورنيا وتحتوى على ما يقدر بـ 1.8 تريليون قطعة من البلاستيك، يعادل ذلك مرتين حجم ولاية تكساس وثلاث مرات حجم فرنسا.

4- تقتل المواد البلاستيكية فى المحيطات كل عام أكثر من مليون من الطيور البحرية وأكثر من 100 ألف من الثدييات البحرية.

5- 80% من التلوث الذى تتعرض له البيئة البحرية يأتى من البر، ويشمل هذا زيوت محركات المركبات ومخلفات الشاحنات والمزارع.

6- تنتشر المواد البلاستيكية فى المحيط على مساحة 11 كيلومتر أو عمق 7 أميال، مما يعنى أنه تلوث بعض المناطق الأكثر بعدا فى العالم.

7- بحلول عام 2050، ستكون المواد البلاستيكية فى المحيط أكثر من الأسماك، من حيث الوزن.