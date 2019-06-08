فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

كتب علاء رضوان

فى تطور سريع ومفاجئ لما نشره "اليوم السابع" حول تقرير بعنوان "لأول مرة.. نافذة مسجد النور فى منطقة البصراوى يتحول لدولاب مخدرات"، شنت الأجهزة الأمنية التابعة لقسم شرطة إمبابة حملات مفاجأة أسفرت عن القبض على عدد كبير من أصحاب "دوالايب المخدرات" بشارع مصطفى الغيطانى أو ما يُعرف بـ"ربع الخراب".

تفاصيل الحملة الأمنية بدأت فى يوم وقفة عيد الفطر المبارك عقب نشر تقرير "اليوم السابع" حول الأزمة مباشرة حتى ثانى أيام العيد ولازالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، ومعاونيه من الضابط محمد بهاء ومؤمن فرج وعدد من الأفراد والأمناء من تطهير تلك البؤرة الإجرامية التى كانت تُعد من أعتى مناطق تجارة المخدرات فى إمبابة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بأنواعها المختلفة حيث تم ضبط 8 قضايا مخدرات و 7 أسلحة بيضاء و28 حكم لتنفيذ الأحكام وعدد كبير من المتهمين فى قضايا المخدرات.

بعد شن الحملة الأمنية على منطقة "ربع الخراب" والقبض على أصحاب "دوالايب المخدرات"، وقف رئيس المباحث المقدم محمد ربيع مع أهالى المنطقة فى محاولة منه لطمأنتهم، والشد من أزرهم، مؤكداَ لهم بأن ما كان يحدث فى تلك المنطقة فى السابق لن يتكرر مرة أخرى وأن عملية عودة الطمأنينة إليهم هى من مسئوليته، ومسئولية رجال الأمن، والمواطنون الشرفاء فى المنطقة.

رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة المقدم محمد ربيع، لم يكتفى بطمأنة المواطن "البصراوى" بل دخل معهم مسجد النور هو وعدد من رجال الأمن لأداء صلاة العصر معهم وعقب انتهاء الصلاة وقف "ربيع" ليؤكد لهم بقوله: "ادخلوا بيت ربنا وصلوا ومتخفوش من حد طول ما إحنا موجودين"، الأمر الذى تلقاه مصلو المسجد بالسرور والترحاب، ورددوا قائلين: "ربنا يحفظكم ويحميكم".

فى تلك الأثناء – التقت "اليوم السابع"، بالحاج "ع.ن"، 48 سنة، موظف، حيث أكد أن الهدوء والسكينة والطمأنينة عادت إلى المنطقة مرة أخرى وبدأ المصلون يعودون للمسجد بعد أن هجروه بسبب تُجار المخدرات، مضيفاَ أن تلك الحملة الأمنية كان لها آثر كبير فى نفوس المواطنين الذين ظنوا أن تلك المنطقة لن يعود لها الأمان مرة أخرى.

الأطفال – وفقا للحاج "ع.ن" – عادوا يعيشون حياتهم الطبيعية فى المنطقة بعد تجفيف ينايع بيع المخدرات والقبض على عدد من المتهمين، فضلاَ عن انتهاء عملية الضجيج من دخول التكاتك والموتوسيكلات والعناصر المسجلة التى كانت دائمة الدخول فى المنطقة، وكذا منع سب الدين والمشاجرات التى كانت مستمرة فى حرم مسجد "النور"، وردد قائلاَ: "ياريت محدش يقول على منطقتنا ربع خراب تانى، إحنا بإذن الله هنبقى أحسن منطقة فى إمبابة بوقوف رجال الأمن معانا".



محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة

وفى سياق أخر، التقت "اليوم السابع" بالحاجة "أم أحمد"، إحدى أصحاب محلات البقالة فى المنطقة، والتى سبق لها الحديث عن الأزمة فى التقرير الماضى، حيث أكدت أن أهالى شارع مصطفى الغيطانى استقبلوا نبأ القبض على المتهمين بالتهليل حتى وصل الأمر إلى سجود البعض لله شكراَ، وذلك لعودة الهدوء والإستقرار إلى المنطقة ولو بشكل نسبى حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل.

وتُضيف صاحب محل البقالة – نناشد الأجهزة الأمنية بإستمرار الحملات الأمنية ليل نهار وأن لا يقتصر الأمر على تلك الحملة الأمنية التى وصفتها بـ"العظيمة"، حيث أن أذناب تُجار المخدرات من الصغار لايزالون فى جحورهم، وكذا المناطق المجاروة التى تعانى هى الأخرى من تُجار المخدرات مثل منطقة "سيدى حسن البصراوى" وشارع "3" بمنطقة الإعتماد والإمام الغزالى لتطهير تلك المناطق من البؤر الإجرامية التى لا تقل خطورة على المواطنين من العناصر الإرهابية، ورددت قائلة: "الحمد لله العيد عندنا بقى عيدين عيد الفطر وعيد تطهير المنطقة، وبقيت بنزل بناتى وأنا مطمنة دلوقتى علشان ينزلوا يشتروا حاجة وطلبات البيت".