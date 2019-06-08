سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 01:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فساد أردوغان.. الرئيس التركى يعين أحد أعوانه عضوًا فى مجلس إدارة 40 شركة

السبت، 08 يونيو 2019 01:32 ص
فساد أردوغان.. الرئيس التركى يعين أحد أعوانه عضوًا فى مجلس إدارة 40 شركة اردوغان
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرار للنهج الذى يسير عليه الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، من محاولة السيطرة هو ونظامه على كل شىء فى تركيا، دون النظر إلى معارضيه أو غيره من أبناء الشعب التركى، وتأكيدًا للفساد الذى توغل بشكل كبير فى هذا النظام، فقام بتعيين المستشار الصحفى للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون عضوًا فى مجلس إدارة 40 شركة قررت الحكومة السيطرة عليها بدعوى صلتها بالانقلاب الفاشل فى 2016.
 

صحيفة الزمان التركية قالت على لسان على كيديك، منسّق النشر فى موقع (Airporthaber)، وعضو مجلس الإدارة فى بلدية إسطنبول من حزب الخير، إن المستشار الصحفى للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون هو عضو فى فى مجلس إدارة 40 شركة تحت الوصاية القضائية، ساخرًا: "إنه رجل عظيم وذى خبرات لا تعد ولا تحصى بحيث يستطيع أن يكون عضوًا فى فى مجلس إدارة 40 شركة استولت عليها الحكومة!"، على حد تعبيره.
 

وكانت الحكومة التركية قررت بعد الانقلاب المزعوم فى عام 2016 الاستيلاء على أكثر من ألف شركة ومصادرة ممتلكاتها بدعوى الصلة بحركة الخدمة التى تتهمها بتدبير هذا الانقلاب من دون تقديم أدلة مقنعة للشارع التركى والدولى.


اردوغان

تركيا

الاوضاع فى تركيا

نظام اردوغان

اخبار تركيا

اخبار

الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفارقات مسعود أوزيل.. يدعم أردوغان المحتل ويعالج أطفال سوريا

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:56 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الثانية عشرة.. مصرع 17 شخصاً على متن حافلة سياحية فى حادث بدبى.. نائب تركى يطالب بإجراء تحقيقات بشأن قصر إقامة أردوغان..ترامب: إيران بطلة الإرهاب حول العالم بلا منازع

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:01 ص

نائب تركى يطالب بإجراء تحقيقات برلمانية بشأن قصر إقامة أردوغان

الخميس، 06 يونيو 2019 10:48 م

أردوغان يذيق الأتراك مرارة فشله اقتصادياً فى العيد.. السلطات التركية تقرر رفع أسعار المواد الغذائية والملابس.. وأنقرة تحتل المرتبة الأخيرة فى قائمة الدول الجاذبة للاستثمار.. وانكماش جديد بقطاع الإنشاءات

الخميس، 06 يونيو 2019 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة