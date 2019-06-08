غياب 1257 طالبا عن أداء امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

سجلت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بسوهاج غياب 1257 طالبا وطالبة ممن لهم حق حضور امتحان الثانوية العامة اليوم بمادة اللغة العربية فى أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت جملة من لهم حق الحضور 20 ألفا 794 طالبا وطالبة ليصبح عدد من أدوا الامتحان اليوم 19 ألفا و537 طالبا ولم تسجل غرفة العمليات أى حالات غش أو تسريب للامتحان.

بينما سجلت الغرفة إصابة طالبة تدعى "نهلة.ع" بحالة مغص بمدرسة الحاج حداد الثانوية بإدفا التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، وتم نقلها للمستشفى عن طريق الإسعاف لتلقى العلاج.

وقد أصيبت الطالبة "سمية يوسف رشاد" 17 سنة بحالة إغماء أثناء أدائها الامتحان، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشى سوهاج العام، كما أصيب عثمان شوقى عبد البارى 33 سنة مراقب بمدرسة الثانوية العامة ببرديس بنزلة معوية، وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزى أثناء المراقبة على امتحان اللغة العربية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.