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غدا.. قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل إلى 1700 جنيه

السبت، 08 يونيو 2019 09:03 ص
غدا.. قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل إلى 1700 جنيه تقديم لوظائف - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدا الأحد، قبول طلبات راغبى العمل على 534 فرصة عمل فى 6 شركات ومدرسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.

ولفتت المديرية إلى أنها وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحة أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة علي مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكوي، مؤهل إعدادي، ودبلوم متوسط، وعالي، والمرتب من 1400 إلي 1700 جنيه.

كما تطلب إحدى الشركات 100 فرصة عمل علي مهن مندوب مبيعات ، وعامل إنتاج وتجهيز ، وسائق مبيعات ، مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط ، وشهادة محو أمية علي الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

وتطلب إحدى الشركة العالمية وتصنيعها بكفر سليم 65 فرصة عملي علي مهن، عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفني كهرباء ، ومدير جودة، مؤهل  بكالوريوس هندسة ، ومؤهل عالي ، ودبلوم صنايع ، ومؤهل عالي ومناسب، المرتب 1500 جنيه ، وحسب الخبرة في بعض المهن.

كما يطلب فرع الشركة بالعوادم، وميت حلفا، 22 فرصة عمل علي مهن عامل إنتاج وصيانة ، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا ، وكهرباء، ولحام وتشغيل معادن، المرتب 1500 جنيه وحسب الخبرة . فرصة عمل

أما إحدى الشركات 8 فرص عمل علي مهن حداد وكهربائي ولا يشترط مؤهل للحداد ، والكهربائي علي دبلوم والمرتب بعد الاختبار .

وفي نفس السياق أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن مدرسة خاصة تطلب 57 مدرسة ، وإداريات، وأخصائي اجتماعي، وأمينة مكتبة ، وعاملات نظافة براتب 1030، والمؤهل ليساس أداب وتربية وجغرافيا وانجليزي، وفرنساوي، وأصول دين ، وبكالوريوس تربية رياض أطفال ، وحاسب آلي، وموسيقية ، ورياضية ، وزراعة ، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات ، ونوعية ، وفنون ، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القران أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأوائل المؤهل من كل التخصصات.

وأكد فتحي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى  أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال: إن الطلبات تقدم  من غدا الأحد وحتي استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

 


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